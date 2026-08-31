Tihomir Ladišić nakon 12 godina odlazi s N1 Hrvatska

Tihomir Ladišić nakon 12 godina napušta N1 Hrvatska. Njegov odlazak dolazi svega dva tjedna nakon što je smijenjen s mjesta direktora kompanije Adria News, u sklopu koje posluje N1 Hrvatska. Ladišić je godinama bio news direktor i glavni urednik N1 Hrvatska, a gledatelji ga pamte i kao voditelja brojnih emisija, među kojima je i jutarnji program „Novi dan“.

Zaposlenici su o njegovu odlasku obaviješteni internim e-mailom.

- Želimo vas obavijestiti da je Tihomir Ladišić zajedničkom odlukom napustio N1 Hrvatska. Zahvaljujemo Tihomiru na njegovu doprinosu N1 televiziji i želimo mu sve najbolje u budućnosti - navedeno je u poruci.

Ladišić se potom oglasio i službenom izjavom.

- Nakon 12 godina provedenih na N1 Hrvatska, uprava Adria News Networka i ja složili smo se da je došlo pravo vrijeme za moj odlazak. Ponosan sam na ono što smo izgradili od samih početaka kanala, kao i na novinarstvo koje smo zajedno stvarali - poručio je.

Zahvalio je kolegama s kojima je radio te cijelom timu N1 poželio uspjeh u budućnosti.

U prijelaznom razdoblju televizijske operacije vodit će izvršna producentica Nera Valentić, dok će za digitalni dio biti zadužena urednica portala Tomislava Sila.

Ladišićev odlazak uslijedio je nakon velikih promjena u N1 i drugim regionalnim medijima. Portugalska investicijska kompanija Alpac Capital nedavno je od United Groupa preuzela N1 u Hrvatskoj, Srbiji, BiH i Sloveniji, kao i druge regionalne medije.

Ladišić je 17. kolovoza smijenjen s direktorske pozicije, a nakon toga uslijedile su promjene na čelnim mjestima i u drugim zemljama.

Iz N1 su tada poručili da promjena vlasničke i upravljačke strukture ne utječe na uređivačku politiku i svakodnevni rad redakcije.