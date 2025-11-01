Tijekom puta kroz Litvu, vlak od Moskve do Kalinjingrada se zaključava da Rusi ne pobjegnu

Dok se vlak na relaciji Moskva-Kalinjingrad približavao litavskoj granici, kondukter je na ruskom jeziku poručio putnicima: „Zatvaram cijeli vagon, zahodi su zaključani“. Putovanje dugo 1000 kilometara i 19 sati jedina je kopnena ruta između kontinentalne Rusije i njezine obalne eksklave Kalinjingrada. Kao da su u dobu hladnog rata, putnici vlaka nazvanog "Jantar" provode tri sata zaključani dok vlak prolazi područjem Litve.

Litva je među najvećim ukrajinskim zagovornicima u Europi i zalaže se za čvrst stav protiv Rusije otkako je u veljači 2022. napala Ukrajinu. Moskva je smatra neprijateljskom državom.

Vrata i prozori su zapečaćeni kako Rusi ne bi mogli iskočiti i pobjeći, kažu u Vilniusu. Zahode je moguće koristiti samo dok vlak juri, ali ne i kad se zaustavi.

- Granica s Litvom je za 30 minuta - viknuo je kondukter kako bi probudio usnule putnike.

Iako je vlak poluprazan, spavaonice su skučene, a grijanje je pojačano do kraja. Ruskim državljanima potrebna je viza za šengensku zonu ili posebna tranzitna dozvola za putovanje, unatoč tome što ne mogu izaći iz vlaka.

- Ni državljani EU-a ni ruski državljani ne smiju napustiti tranzitni vlak - osim zbog „hitnih humanitarnih razloga“, poput slučaja kada se putnik teško razboli, navela je litavska granična straža u odgovorima poslanim AFP-u.

Zbog toga su "vrata i prozori zapečaćeni", rekao je agent Frontexa AFP-u na kontrolnoj točki na putu.

- U prošlosti su Rusi pronalazili načine da siđu s vlaka i nestanu u divljini - rekao je agent AFP-u, dok je provjeravao dokumente putnicima.

"Vrući rat"

U vlaku je Nikolaj pazio na paket smješten ispod njegovog ležaja.

- To je za moju mamu, ona živi u Kalinjingradu - rekao je Nikolaj AFP-u.

Odlučio se za vlak kako bi uštedio novac. Kupio je kartu za 4000 rubalja (43 eura) u usporedbi s 10.000 (107 eura) koliko bi morao izdvojiti za let.

- Pomalo liči hladnom ratu. Ali sada je to više vrući rat sa Zapadom - rekao je.

Iz ruske perspektive je Kalinjingrad, grad s milijun stanovnika, postao svojevrsna prva linija sukoba sa Zapadom. To je sjedište ruske Baltičke flote i domaćin je balističkim raketama Iskander sposobnima nositi nuklearno oružje. Kako bi letjeli između Kalinjingrada i Moskve, avioni su prisiljeni na višesatni obilazak prema sjeveru preko Finskog zaljeva, pošto je ruskim komercijalnim avionima zabranjeno korištenje zračnog prostora EU-a.

Litva je ranije ovog mjeseca uputila diplomatski prosvjed Moskvi jer su dva vojna zrakoplova stacionirana u Kalinjingradu navodno nakratko upala u njezin zračni prostor. A Moskva je negodovala zbog, kako kaže, prijetnji Vilniusa da će prekinuti promet kopnenim tranzitnim rutama.

Estonija je objavila u rujnu da su ruski zrakoplovi narušili njezin zračni prostor na 12 minuta, što je potaknulo američkog predsjednika Donalda Trumpa da kaže da bi NATO trebao oboriti ruske zrakoplove koji uđu u zračni prostor članica.

"Podržavate li to?"

- Putin ubija ukrajinske civile. Podržavate li to? - piše na plakatu na litavskom graničnom prijelazu Keni, a na ogradi perona postavljene su fotografije razorenih ukrajinskih gradova.

Litavski mediji izvještavali su prije dvije godine o nekoliko slučajeva Rusa koji su koristili tu stanicu kao "prozor u Europu".

Toaleti se ponovno otvaraju kako vlak napušta Kenu, samo da bi se nekoliko sati kasnije ponovno zaključali na graničnom prijelazu Kybartai, izlaznoj točki iz Litve. Potom se ukrcavaju ruski graničari, podvrgavajući nizu pitanja putnike koji nisu Rusi.

- Posao im je da budu znatiželjni - rekao je Vladimir, umirovljenik koji putuje sa suprugom Irinom. „Pogotovo sa strancima“, dodaje.

Kad je "Jantar" stigao na svoju posljednju stanicu u Kalinjingradu i vrata su se posljednji put otvorila, Vladimir je poručio: „Ničega se ne bojimo. Hrabri smo“.