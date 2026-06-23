Tinejdžeri skoro ubili mladića u Zagrebu, sudac odbio istražni zatvor. DORH se žalio na odluku

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu uložilo je žalbu protiv rješenja suca za mladež Županijskog suda u Zagrebu, zbog odbijanja prijedloga za određivanje istražnog zatvora prema petorici maloljetnika zbog ubojstva u pokušaju. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je sucu za mladež Županijskog suda u Zagrebu prijedlog za ispitivanje petorice maloljetnika, hrvatskih državljana (15 i 16) zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka te protiv dvojice maloljetnika, hrvatskih državljana (14) zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja, priopćio je DORH.

Sumnja se da su maloljetnici tijekom lipnja 2026. u večernjim satima, između nogometnih igrališta dvije osnovne škole na području Zagreba, fizički napali mušku osobu zadavši mu više udaraca nogama po glavi i tijelu zbog čega je osoba izgubila svijest.

Nakon ispitivanja maloljetnika Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je sucu za mladež Županijskog suda u Zagrebu prijedlog za određivanje istražnog zatvora prema petorici maloljetnika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku). Taj je prijedlog sudac za mladež Županijskog suda u Zagrebu odbio i odredio prema maloljetnicima mjere opreza. Na rješenje suca, zbog odbijanja prijedloga za određivanje istražnog zatvora, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu.

- U odnosu na sve maloljetnike Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o provođenju pripremnog postupka, i to prema petorici maloljetnika zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo ubojstva u pokušaju iz članka 110. u svezi članka 34. Kaznenog zakona, a prema dvojici maloljetnika zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja iz članka 323. članka Kaznenog zakona - piše DORH.