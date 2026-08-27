Tip upao naoružan na Trumpovo imanje, imao i raspored 'prve dame'. Sud obustavio postupak

Kazneni postupak protiv Jeaninea Johna Taelea, naoružanog muškarca uhićenog na kalifornijskom golf terenu predsjednika Donalda Trumpa, obustavljen je nakon što je sudska procjena pokazala da nije mentalno sposoban za suđenje. Kod bivšeg marinca pronađeni su rasporedi prve dame Melanije Trump i detaljne bilješke o agentima Tajne službe, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost za sigurnost, piše Fox News.

Tridesetosmogodišnji Taele kod sebe je imao više od dvjesto stranica zapisa, uključujući rasporede prve dame i članova predsjednikove sigurnosne pratnje, prema izvještajima objavljenim tijekom sudskog ročišta. Tužitelji su naveli da je Taele posjedovao sedam bilježnica s 208 stranica crteža i skica golf kluba Trump National u Los Angelesu, popise rasporeda Tajne službe, detalje o pojedinim članovima osiguranja i kopije rasporeda prve dame. Zapisi su također sadržavali detaljne upute za preživljavanje "izvan sustava".

Taele je uhićen početkom kolovoza nakon što su ga federalni agenti u civilu primijetili kako hoda imanjem, fotografira i snima te prati sigurnosne pripreme uoči Trumpova posjeta. Prilikom uhićenja, kod njega je pronađen spremnik za pištolj sa 16 metaka s rasprskavajućim zrnima. Pretragom njegovog vozila otkriven je napunjeni pištolj s metkom u cijevi i dodatni spremnik. Kasnija pretraga njegove kuće otkrila je ilegalno modificiranu jurišnu pušku, pištolj kalibra .45, pancirku, spremnike velikog kapaciteta, veću količinu streljiva i uređaje za radio signale. Zbog toga se suočava s nekoliko državnih optužbi za kaznena djela, uključujući posjedovanje kratkocijevne puške i primanje spremnika velikog kapaciteta, kao i sa saveznom optužbom za posjedovanje neregistrirane kratkocijevne puške.

Sudac okruga Los Angeles, John Lonergan Jr., nazvao je navode "alarmantnima" tijekom ročišta.

​- Ovaj slučaj je sam po sebi alarmantan u današnje doba s nasiljem koje se uvlači u naše svakodnevne živote, posebno s našom pristranošću u političkom okruženju - rekao je Lonergan.

Upravo zbog sumnje u Taeleovu mentalnu sposobnost, sudac je obustavio kazneni postupak i uputio slučaj na sud za mentalno zdravlje. Odluka je uslijedila nakon što je Taele, između ostalog, lažno tvrdio da je 14 godina radio za State Department. Taele, veteran koji je služio u Iraku i Afganistanu, ostat će u pritvoru do saslušanja pred Sudom za mentalno zdravlje u Hollywoodu devetog rujna.

Prema kalifornijskom zakonu, ako se utvrdi da optuženik nije mentalno sposoban za suđenje, kazneni postupak se obustavlja. To znači da optuženik nije u stanju razumjeti prirodu pravnog postupka protiv sebe niti pomoći svom odvjetniku u vlastitoj obrani. Ako ga proglase nesposobnim, optuženik se obično upućuje u državnu bolnicu ili ustanovu za liječenje radi vraćanja sposobnosti. Ovaj je proces različit od obrane neuračunljivošću, koja se tiče mentalnog stanja optuženika u vrijeme počinjenja kaznenog djela.

Taeleov branitelj, A.J. Bayne, pozvao je na oprez pri donošenju zaključaka o motivima njegovog klijenta.

​- On je veteran, služio je našoj zemlji, i trenutno ne znam dovoljno, ali ima obitelj koja ga voli i koja mu pruža veliku podršku - izjavio je Bayne, dodavši da "ljudi previše pretpostavljaju" o Taeleovim motivima.

Slučaj istražuju Zajednička radna skupina za terorizam FBI-a i šerifov ured okruga Los Angeles. U međuvremenu, Tajna služba je poručila da ne komentira specifične obavještajne podatke, ali da "temeljito istražuje sve informacije ili aktivnosti koje bi se mogle smatrati prijetnjom bilo kojem pojedincu pod njihovom zaštitom". I sam predsjednik Trump osvrnuo se na uhićenje.

​- Pa, jedina utjeha koju dobivam je to što kažu da se to događa samo značajnim predsjednicima. A ja sam definitivno značajan - rekao je Trump.

*uz korištenje AI-ja