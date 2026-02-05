Tisuće ljudi bez struje i vode u hladnoj Ukrajini: 'Okrutno je'

Moskva je nastavila s udarima nakon tjedan dana zatišja, koje je američki predsjednik Donald Trump zatražio od Vladimira Putina kako bi se poštedjelo stanovništvo tijekom iznimno niskih temperatura.

Nakon što je Rusija obnovila smrtonosne napade na energetski sektor, više od 200 timova radi na ponovnoj uspostavi opskrbe električnom energijom u Kijevu i drugim pogođenim dijelovima Ukrajine, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Kako piše BBC, Samo u glavnom gradu više od 1100 stambenih zgrada još uvijek je bez struje usred vala hladnoće, a vlasti uspostavljaju grijane centre i javne kuhinje za stanovništvo.

"Od danas je najteža situacija u Kijevu i okolici, Harkivu i okolici te u regijama Sumi i Poltava", objavio je Zelenski na društvenim mrežama. "Teško je i u drugim dijelovima središnje Ukrajine, uključujući regije Dnjipro i Čerkasi."

Dodao je da će se angažirati dodatni timovi kako bi se pomoglo u obnovi opskrbe i osigurala rotacija radnika jer su, kako je rekao, "ljudi iscrpljeni".

Stanovnici su bili prisiljeni provesti noć u postajama kijevskog metroa, a neki su postavili i šatore na peronima kako bi se zaštitili od ledene hladnoće. Vlasti uvoze dodatne generatore kako bi premostile dulja razdoblja nestanka struje dok inženjeri rade na popravcima.

U sjeveroistočnom gradu Harkivu jedna je elektrana oštećena do neprepoznatljivosti. Ukrajinski ministar energetike Denis Šmihal izjavio je da će za popravak energetskog sustava trebati vremena, istaknuvši da je i kijevska termoelektrana Darnytsia "teško oštećena".

Foto: Thomas Peter/REUTERS

Irina Vovk, psihologinja koja s kćeri živi u Kijevu dok joj je suprug na bojištu, rekla je za BBC da zbog problema s pristupom struji i vodi razmišlja o preseljenju u selo svojih roditelja.

"Život ovdje u Kijevu je užasan", kazala je. Na pitanje kako se njezina kći nosi sa situacijom, Vovk je odgovorila da se "općenito dobro drži".

"Pokušava se smiješiti i živjeti normalno, ali ovo nije normalan život. Ne može normalno učiti, ne može pratiti online nastavu." Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je zemlja u srijedu rano ujutro napadnuta s više od 100 bespilotnih letjelica. Iako je većina presretnuta, zabilježeni su napadi i padajući ostaci na 14 lokacija.

U gradu Družkivka na istoku zemlje sedam je osoba poginulo, a petnaest ih je ozlijeđeno u ruskim napadima kazetnim streljivom, izvijestio je regionalni čelnik Vadim Filaškin. Naveo je da su Rusi pogodili grad kazetnim granatama, uključujući i prometnu tržnicu.

U Dnjipropetrovskoj oblasti poginuli su 68-godišnja žena i 38-godišnji muškarac. U regiji Zaporižja, prema riječima čelnika Ivana Fedorova, u napadima tijekom noći s utorka na srijedu ubijene su tri osobe, a 11 ih je ranjeno, uključujući djecu.

S druge strane, proruske vlasti u susjednoj regiji Luhansk objavile su da su muškarac i žena poginuli u utorak navečer u napadu dronom, za koji tvrde da ga je izvela Ukrajina, a koji je pogodio minibus.

Britanski premijer Sir Keir Starmer nazvao je ruske napade na ukrajinsku energetiku, izvedene dok su se temperature spuštale do -20 Celzijevih stupnjeva, "barbarskim" i "posebno okrutnim". Izjavu je dao nakon telefonskog razgovora s Trumpom, koji je novinarima komentirao prekid zatišja. Rekao je da je Putin "održao svoju riječ" o tjedan dana pauze.

"Dogovor je bio od nedjelje do nedjelje. To je puno, znate, tjedan dana. Prihvatit ćemo bilo što jer je ondje zaista, zaista hladno", rekao je Trump. U međuvremenu, američki, ukrajinski i ruski dužnosnici ponovno se sastaju u Abu Dhabiju kako bi razgovarali o detaljima mirovnog plana.

Međutim, malo je naznaka da je napredak na pomolu tijekom drugog kruga trilateralnih razgovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Najteže pitanje ostaje teritorij, pri čemu Rusija zahtijeva da Ukrajina ustupi ostatak istočne industrijske regije Donbas koji Moskva trenutačno ne kontrolira.