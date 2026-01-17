VIDEO Kako izgleda obvezni liječnički pregled prije vojne obuke? MORH objavio snimku

Ministarstvo obrane objavilo je snimku koja prikazuje kako izgledaju obvezni zdravstveni pregledi, prvi korak u ponovnom uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja. Prvi pozivi stigli su na adrese oko 1200 mladića rođenih 2007. godine, a pregledi su započeli u Zagrebu i Splitu te se nastavljaju u medicinskim centrima diljem Hrvatske. Riječ je o obveznoj proceduri koja prethodi svakoj daljnjoj odluci, pa tako i mogućnosti podnošenja prigovora savjesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prve kandidate koji su pristupili pregledima u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu obišao je i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, general-pukovnik Tihomir Kundid, čime je i simbolično označen početak novog poglavlja za Hrvatsku vojsku.

Što sve čeka buduće ročnike na pregledu?

Zdravstveni pregledi, koji traju više od sat vremena, ključni su za utvrđivanje jesu li kandidati sposobni za vojne napore koji ih očekuju. Proces je sveobuhvatan i provode ga liječnici specijalisti medicine rada, a cilj je dobiti potpunu sliku o zdravstvenom stanju svakog pojedinca. Budući ročnici dužni su sa sobom ponijeti svu relevantnu medicinsku dokumentaciju kako bi liječnicima olakšali donošenje odluke.

Sam pregled sastoji se od nekoliko ključnih dijelova. Prvi je opći liječnički pregled koji uključuje mjerenje visine i težine te određivanje indeksa tjelesne mase. Zatim slijede laboratorijske pretrage krvi i urina, elektrokardiogram (EKG) te ispitivanje vidnih i slušnih sposobnosti. Loš vid ili neke kronične bolesti mogu biti prepreka služenju vojnog roka, jer je, kako naglašavaju iz MORH-a, zaštita zdravlja ročnika na prvom mjestu.

Osim fizičkog zdravlja, velik naglasak stavljen je i na psihološku spremnost. Svaki kandidat prolazi psihologijsko ispitivanje, odnosno psihotest, koji je sastavni dio procjene. Prema potrebi, kandidati se upućuju i na dodatne preglede kod drugih specijalista te na druge dijagnostičke pretrage. Sve detaljne informacije dostupne su i u Velikom vodiču kroz temeljno vojno osposobljavanje na službenim stranicama Ministarstva obrane.

Pregled je obavezan za sve, kazne idu do 5000 eura

Jedna od najvažnijih informacija za sve pozvane jest da je odaziv na zdravstveni pregled zakonska obveza. To vrijedi i za one koji namjeravaju uložiti prigovor savjesti i odabrati civilnu službu. Naime, zahtjev za prigovor savjesti može se podnijeti tek nakon što je osoba prošla pregled i ocijenjena kao sposobna za vojnu službu.

U slučaju neodazivanja na poziv, predviđene su i novčane kazne koje se kreću u rasponu od 500 do 5000 eura. Ministarstvo obrane osiguralo je i nadoknadu putnih troškova za dolazak na pregled, bilo organiziranjem prijevoza ili isplatom troška najjeftinije karte javnog prijevoza.

A što nakon pregleda?

Oni mladići koji budu ocijenjeni sposobnima dobit će tijekom veljače 2026. godine poziv za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Početak obuke očekuje se početkom ožujka 2026. u vojarnama u Požegi, Slunju i Kninu. U prvom naraštaju planiran je raspored do 800 ročnika na te tri lokacije. Zakon je predvidio i mogućnost odgode služenja, primjerice za redovite studente i vrhunske sportaše.

Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, a ročnike očekuje isplaniran dan od šest sati ujutro do 22 sata navečer. Obuka će se sastojati od 30 posto teorije i 70 posto prakse.

Za vrijeme obuke ročnici će imati pravo na mjesečnu naknadu od oko 1100 eura neto, a priznat će im se i dva mjeseca radnog staža. Nakon završetka, mogu se prijaviti za profesionalnu vojnu službu ili postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske.