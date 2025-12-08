Obavijesti

EPIDEMIJA BOLESTI PRLJAVIH RUKU

Tisuće zaraženih hepatitisom A u Češkoj: Umrlo više od 30 ljudi

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Epicentar zaraze je glavni grad Prag, gdje je zabilježeno više od 40 posto svih slučajeva u zemlji. Vlasti su uvele stroge mjere kako bi pokušale suzbiti širenje virusa, poznatog i kao "bolest prljavih ruku"

Češka se ove godine suočava s najvećom epidemijom hepatitisa A u posljednja četiri desetljeća. Prema podacima Državnog zavoda za javno zdravstvo (SZÚ), liječnici su zabilježili čak 2880 slučajeva, što je dvadeset puta više nego lani. Broj preminulih od posljedica bolesti popeo se na 32, dok su prošle godine zabilježena samo dva smrtna slučaja.

Epidemiološka situacija je iznimno ozbiljna, a vlasti su uvele stroge mjere kako bi pokušale suzbiti širenje virusa, poznatog i kao "bolest prljavih ruku".

Prag je glavno žarište

Epicentar zaraze je glavni grad Prag, gdje je zabilježeno više od 40 posto svih slučajeva u zemlji, s gotovo 50 novih infekcija samo u posljednjem tjednu. Zdravstvene vlasti upozoravaju da se virus u Pragu proširio izvan tradicionalnih rizičnih skupina na opću populaciju. Nakon Praga, najviše su pogođene Srednjočeška i Moravsko-šleska regija.

Ono što je drugačije u usporedbi sa situacijom prije mjesec dana jest da se bolest sada postupno širi i na druge regije Češke - izjavila je glavna zdravstvena inspektorica Barbora Macková.

Slučajevi su prijavljeni u svim dobnim skupinama, od najmanje djece do umirovljenika. Ipak, bolest je najčešća među radno aktivnim stanovništvom, posebno u dobi od 35 do 44 godine. Među djecom, najviše je oboljelih u skupini od pet do devet godina. Stručnjaci iz Državnog zavoda za javno zdravstvo navode da su osobe starije od 65 godina često zaštićene jer su preboljele veliku epidemiju krajem 1970-ih i imaju razvijena protutijela. Iako otprilike petina oboljelih pripada ranjivim skupinama poput korisnika droga, alkoholičara ili beskućnika, širenje zaraze na ostatak populacije izaziva najveću zabrinutost.

Virus se širi dodirom, ne hranom

Stručnjaci ističu ključnu razliku ove epidemije u odnosu na prijašnje. Dok je u prošlosti izvor zaraze najčešće bila kontaminirana hrana, poput smrznutih jagoda u epidemiji 1970-ih, ovoga puta virus se primarno prenosi s osobe na osobu.

- Najrizičnija okruženja su mjesta gdje se okuplja mnogo ljudi i svi dodiruju iste površine. To znači javni prijevoz, ali i mjesta poput božićnih sajmova. Virus je iznimno otporan i može preživjeti na površini nekoliko dana, a hladno vrijeme mu zapravo pomaže da preživi još duže - pojasnila je Macková.

Zbog toga su u Pragu pojačane mjere dezinfekcije u javnom prijevozu na razinu iz doba pandemije Covida, a vrata u metrou otvaraju se automatski kako bi se smanjio kontakt s ručkama.

Obavezna izolacija i navala na cjepiva

Više od tri četvrtine zaraženih moralo je biti hospitalizirano na infektivnim odjelima. Slučajevi hepatitisa A obvezno se prijavljuju, a za oboljele se naređuje stroga izolacija u bolnicama. Pod strogim liječničkim nadzorom su i svi necijepljeni bliski kontakti zaraženih. Njima se na mjesec dana zabranjuje odlazak na posao ili u školu te korištenje javnih bazena, sauna i teretana. Ti se kontakti također cijepe kako bi se spriječio razvoj bolesti, a samo u Pragu je na taj način cijepljeno gotovo 5000 ljudi.

Rizik od teškog oblika bolesti i smrti raste s godinama i veći je kod osoba s kroničnim bolestima jetre ili oslabljenim imunitetom. Među 32 preminule osobe je 28 muškaraca i tri žene, a gotovo trećina bila je u dobi od 60 do 69 godina.

Zbog epidemije je naglo porastao i interes za cijepljenje. Liječnici su ove godine primijenili preko 220.000 doza cjepiva, dok ih je lani utrošeno oko 66.000. To je dovelo do nestašice, pa je Češka osigurala izvanredne isporuke cjepiva iz Švedske, Nizozemske i Grčke. Ministarstvo zdravstva najavilo je da će do siječnja stići više od 125.000 dodatnih doza.

