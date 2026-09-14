Vučić: 27. rujna dajem ostavku!

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak da će 27. rujna podnijeti ostavku na dužnost šefa države i potom "kao običan građanin" krenuti u kampanju za izbore 25. listopada. Vučić je nositelj izborne liste Srpske napredne stranke i, pobjede li naprednjaci, nada se mjestu premijera. Najduže sam bio predsjednik naše zemlje, a to bez građana ne bih mogao. Vjerno sam služio građanima, marljivo, posvećeno i borbeno, rekao je Vučić u sudiju provladine komercijalne televizije Pink.

Govoreći o svom političkom djelovanju, ustvrdio je da je predvodio otpor "tiraniji nametnutoj izvana" i "otpor rušenju institucija", aludirajući na višemjesečne protuvladine prosvjede, potaknute pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru.

Prosvjede su predvodili studenti, uz sve masovniju potporu građana, zahtjevajući odgovornost za koruptivne poslove, uspostavu i rad institucija bez političkog utjecaja i demokratizaciju zemlje.

Vučić je pak optužio sve koji "pokažu ideologiju", da je ona "uvijek antisrpska". "A ovo je dezideologizirana masa koja pokušava u čoporu prikazati svoju snagu i zaplašiti sve druge ljude. I sretan sam što postoje ljudi i postoje liste koje nisu uspjeli zaplašiti...Sretan sam što mogu nositi listu protiv onih koji bi nam vratili tiraniju u Srbiju. Da li ćemo pobijediti - to ćemo vidjeti, bit će svakako teška utakmica", ocijenio je Vučić.

Istaknuo je kako bi bio nezadovoljan ukoliko bi lista koju predvodi na izborima dobila manje od 50 posto glasova.

"Sve ispod 50 odsto, osobno ću biti nezadovoljan. Budemo li izgubili, kad pređemo 65-70 posto uzoraka (s birališta) - ja izlazim i priznajem", rekao je Vučić.

On je istaknuo da studenti nemaju pravo na fakultete uvoditi politiku i da pretvarati ih "u sjedišta sudionika izbora" jer je to "protuzakonito", a to su "radili prethodne dvije godine i sad hoće opet to raditi".

"Prošlo je vrijeme ludosti, nisu građani Srbije više tako blesavi ni zastrašeni kao prije godinu dana. Nitko ih se više ne plaši", rekao je Vučić.

Studenti i aktivističke skupine koje ih podržavaju mjesecima unazad bili su izloženi pritiscima, prjetnjama, uhićenjima, optužbama da žele sruštiti ustavni poredak.

Često su bili i mete fizičkih napada, dvije studentice su tijekom blokada ozlijeđene kad su se automobili zaletali u skupinu prosvjednika, a jednoj novosadskoj studentici pristaše i aktivosti SNS-a bejzbol palicom su slomili čeljust dok je s kolegama lijepila plakate s pozivom na prosvjede. Vučić je četvoricu osumnjičenih za napad pomilovao, oslobodivši ih kaznenog gonjenja.