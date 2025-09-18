Hollywood je stao uz Jimmyja Kimmela: Strašno! Suspenzija je udar na slobodu govora...

Brojne poznate osobe iz Hollywooda javno su podržale Jimmyja Kimmela nakon što je njegova emisija 'Jimmy Kimmel Live!' suspendirana na neodređeno vrijeme zbog komentara o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Televizijska kuća ABC potvrdila je u srijedu da se emisija neće emitirati 'u doglednoj budućnosti', piše Daily Mail, a Donald Trump pohvalio je ABC-ovu odluku na Truth Socialu.

- Sjajne vijesti. 'Jimmy Kimmel Show', koji gubi gledanost, je OTKAZAN. Čestitam ABC-u što je konačno imao hrabrosti - rekao je Trump te je dodao da Kimmel 'nema talenta' i da ima lošiju ocjenu Stephena Colberta, a odluka o ukidanju izazvala je brojne reakcije u Hollywoodu.

Jamie Lee Curtis je na svojem Instagram storyju podijelila Kimmelovu fotografiju uz poruku da nitko ne bi trebao biti 'otkazan'.

Foto: Instagram

Iam Halsey također je na Instagram Storyju upozorila na opasnost od ekstremne cenzure, a Alison Brie situaciju je komentirala šokantnom i zastrašujućom.



Foto: Instagram

I brojni drugi slavni stali su uz poznatog voditelja. Komičarka Wanda Sykes naglasila je da je emisija uklonjena naglo zbog prigovora Trumpove administracije, te je istaknula kako je sloboda govora ozbiljno pogođena. Usto, Ben Stiller komentirao je da je odluka o ukidanju neprihvatljiva. Dodatno, John Legend kritizirao je pritiske na medije.

Charlie Kirk, 31-godišnji konzervativni aktivist i suosnivač organizacije Turning Point USA, ubijen je 10. rujna hicem u vrat dok je govorio pred publikom na kampusu Utah Valley University u Oremu, Utah. Kirk je u tom trenutku bio na svom American Comeback Touru, seriji govora i debata koje je organizirala njegova konzervativna organizacija.

Dok je razgovarao s članom publike o masovnim pucnjavama u Sjedinjenim Državama, pucanj je opaljen s krova zgrade. Istrage su brzo pokazale da je napad bio politički motiviran. Tyler James Robinson, 22-godišnji osumnjičenik, uhićen je 12. rujna nakon što ga je vlastita obitelj prijavila vlastima.

Tri dana nakon Kirkova ubojstva, Jimmy Kimmel osvrnuo se na tragediju u svom uvodnom monologu. Njegove riječi, koje su kasnije dovele do suspenzije emisije, bile su oštra kritika načina na koji su Trump i njegovi pristaše reagirali na ubojstvo.

- Dosegnuli smo nove dubine tijekom vikenda s MAGA bandom koja očajnički pokušava karakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim jednog od njih i čini sve što može da izvuče političke poene iz toga - rekao je.

Kimmel je također kritizirao Trumpovu reakciju na smrt čovjeka kojeg je nazivao prijateljem. Prikazao je snimke na kojima Trump govori o izgradnji dvorane u Bijeloj kući dok prima izraze sućuti zbog Kirkove smrti.

- Da, u četvrtoj je fazi tugovanja – gradnja. Ovo nije način na koji odrasla osoba tuguje za ubojstvom nekoga koga je nazivao prijateljem. Ovako četverogodišnjak žali za zlatnom ribom - rekao je Kimmel sarkastično.