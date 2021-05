Aleksandar Vučić na TV Prvoj osobno je jučer iznosio stravične detalje likvidacija koje je činio Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, a sve to radio je po nalogu narkobosa Radoja Zvicera. Tako su srpski monstrumi, navodi se, žrtve pretvarali u mljeveno meso i slali ostalima kao upozorenje.

Kotoranin Zvicer navodno je jedan od osnivača i vođa 'kavačkog klana', a po raznim zemljama krio se pod imenom Josip Babić. Njemu je lani u vatrenom obračunu u Ukrajini život spasila supruga Tamara, koju nazivaju i 'prvom damom kavačkog klana'.

Tamara Zvicer javnosti je bila poznata i prije, ali je u središte pozornosti došla kada je na njenog muža, vođu "kavačkog klana" Radoja Zvicera pokušan atentat, a tada se vjerovalo da je i ona uhićena, međutim ispostavilo se kasnije da to nije točno, prenosi Dnevni avaz.

Tada je objavljena i njena fotografija u kojoj ona repetira pištolj i viče ispred zgrade u Kijevu u kojoj živi, a u blizini te zgrade ranjen je Radoje dok je džogirao.

On je preživio napad, a nekoliko mjeseci nakon toga tajno se vratio u Crnu Goru.

Ovo nije prvi put da je supruga vođe kavačkog klana bila umiješana u vatrene obračune. Na nju je, kako se sumnja, šef „škaljarskog klana“ Jovan Vukotić prije nekoliko godina pucao u Kotoru.

Ona je 2019. godine pokrenula postupak protiv kotorske policije u kojem je tražila da joj se vrate uređaji koji nisu bili predmet postupka, a koji su joj oduzeti prilikom pretresa kuće Radoja Zvicera.

Također, mediji su 2018. pisali da je Tamara bila u ljubavnoj vezi sa šefom osiguranja njenog supruga Aleksandrom Đurišićem. Čak, navodno, postoje i audio snimke koje dokazuju da supruga vođe "kavačkog klana" ima aferu sa Đurišićem.

Za pokušaj ubojstva Tamare Zvicer bio je osumnjičen vođa suparničkog klana Jovan Vukotić, no on je tvrdio kako je tog dana bio u Sloveniji i da ima snimke kojima to može dokazati.