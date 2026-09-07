Obavijesti

News

Komentari 1
PREŽIVIO JE SVE SRPSKE VLASTI

Tko je Rasim Ljajić, 'sandžački Pupovac', političar koji jedini nije ustao za krvnika Mladića?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tko je Rasim Ljajić, 'sandžački Pupovac', političar koji jedini nije ustao za krvnika Mladića?
3
Foto: Elmedin Hajrovic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ljajić je i prije toga bio političar koji je desetljećima uspijevao ostati na vlasti bez obzira na to tko je njome upravljao

Dok se danas u Beogradu pokapa Ratko Mladić, pravomoćno osuđeni ratni zločinac, Rasim Ljajić ponovno se našao u središtu pozornosti. Na nedavnom derbiju Partizana i Crvene zvezde bio je jedini od 150 uzvanika u VIP loži koji nije ustao na spomen Mladića, već je napustio svoje mjesto i otišao u restoranski dio stadiona.

IMA I POČASNU VOJNU POSTROJBU POKOP KRVNIKA MLADIĆA Oko crkve opsadno stanje, tisuće u redu kako bi vidjeli njegov lijes
POKOP KRVNIKA MLADIĆA Oko crkve opsadno stanje, tisuće u redu kako bi vidjeli njegov lijes

Taj potez vjerojatno neće dobro odjeknuti ni među dijelom navijača ni vladajućim krugovima, no Ljajić je i prije toga bio političar koji je desetljećima uspijevao ostati na vlasti bez obzira na to tko je njome upravljao, piše Bojan Stilin za Tportal.

Beograd: Vučić započeo konzultacije o mandataru za sastav nove Vlade, predstavnici izborne liste "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane"
Foto: R.Z./ATAImages

Od pada Slobodana Miloševića 2000. do 2020. gotovo je neprekidno bio ministar ili potpredsjednik srpske vlade. Mijenjali su se predsjednici, premijeri, države i koalicije, ali Ljajić je ostajao. Danas ga se najjednostavnije, premda ne sasvim precizno, može opisati kao "sandžačkog Milorada Pupovca", manjinskog političara s relativno malom strankom i utjecajem znatno većim od njezine izborne snage. 

Od SDA Sandžaka do vrha vlasti

Ljajić je rođen 1964. u Novom Pazaru. Završio je medicinu u Sarajevu, no umjesto liječničkog posla počeo se baviti novinarstvom. Godine 1990. upoznao je Aliju Izetbegovića, koji je skupinu sandžačkih studenata potaknuo na osnivanje Stranke demokratske akcije u Sandžaku. Ljajić je za taj posao pronašao Sulejmana Ugljanina, koji će mu kasnije postati najveći politički rival.

TRUNE U PAKLU FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve
FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve

Kao tajnik SDA Sandžaka ubrzo se razišao s Ugljaninom. Dok je radikalniji dio bošnjačke politike početkom 1990-ih zagovarao bojkot srpskih institucija, Ljajić je inzistirao na sudjelovanju na izborima. Od 1994. gradio je vlastitu organizaciju i profil umjerenog bošnjačkog političara spremnog na pregovore. Ta će mu reputacija nakon Miloševićeva pada donijeti mnogo više od velike stranke.

Beograd: Sprovod Milutina Mrkonjića, počasnog predsjednika Socijalističke partije Srbije
Foto: Milan Maricic

U listopadu 2000., sa samo 36 godina, postao je ministar za nacionalne i etničke zajednice, a potom i jedno od glavnih lica suradnje Srbije s Haškim tribunalom. Posao je uključivao i potragu za Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem.

Političar koji je uvijek ostajao

Nakon ubojstva Zorana Đinđića i novih promjena vlasti Ljajić nije nestao. Godine 2007. postao je ministar rada u vladi Vojislava Koštunice, a nakon izbora 2008. ostao je ministar u vladi Borisa Tadića.

'ČETNIČKA IDEOLOGIJA 'Potočari imaju svoje čuvare': Majke Srebrenice osudile su veličanje koljača Ratka Mladića
'Potočari imaju svoje čuvare': Majke Srebrenice osudile su veličanje koljača Ratka Mladića

Kada je Tadić 2012. izgubio vlast, Ljajić je ostao. U novoj vladi postao je potpredsjednik i ministar, a njegova stranka dvije godine kasnije izašla je na izbore na listi Aleksandra Vučića. Tako je bivši protivnik Miloševićeva režima postao partner Vučiću, nekadašnjem Miloševićevu ministru informiranja. U vladi je ostao do 2020. godine.

Novi Pazar: Predizborni skup Liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane"
Foto: Elmedin Hajrovic

Njegova politička snaga nikada nije bila u velikom broju birača. Imao je regionalnu bazu, manjinski legitimitet, međunarodne kontakte i reputaciju pregovarača koji rijetko spaljuje mostove. Bio je, ukratko, dovoljno važan da bude koristan i dovoljno malen da ne bude prijetnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...
SPINOVI USKOKOVA OSUMNJIČENIKA

MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...

Josip Šincek, glavni osumnjičeni u aferi ilegalnog odlaganja otpada, sugerira da su za onečišćenje podzemnih voda odgovorni građani
Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'
POKRAJINSKI IZBORI U NJEMAČKOJ

Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'

U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u 18 sati zatvorena su birališta, te su se pojavili rezultati prvih izbornih anketa. Prema njima, krajnje desni AfD osvojio je 44,5 posto glasova, a vladajući CDU katastrofalnih 18,5 posto, što je povijesno nisko za njih. AfD time ostvaruje svoj dosad najbolji rezultat na bilo kojim izborima za pokrajinski parlament i postaje najjača snaga u pokrajinskom parlamentu.
VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026