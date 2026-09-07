Tko je Rasim Ljajić, 'sandžački Pupovac', političar koji jedini nije ustao za krvnika Mladića?

Dok se danas u Beogradu pokapa Ratko Mladić, pravomoćno osuđeni ratni zločinac, Rasim Ljajić ponovno se našao u središtu pozornosti. Na nedavnom derbiju Partizana i Crvene zvezde bio je jedini od 150 uzvanika u VIP loži koji nije ustao na spomen Mladića, već je napustio svoje mjesto i otišao u restoranski dio stadiona.

Taj potez vjerojatno neće dobro odjeknuti ni među dijelom navijača ni vladajućim krugovima, no Ljajić je i prije toga bio političar koji je desetljećima uspijevao ostati na vlasti bez obzira na to tko je njome upravljao, piše Bojan Stilin za Tportal.

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Od pada Slobodana Miloševića 2000. do 2020. gotovo je neprekidno bio ministar ili potpredsjednik srpske vlade. Mijenjali su se predsjednici, premijeri, države i koalicije, ali Ljajić je ostajao. Danas ga se najjednostavnije, premda ne sasvim precizno, može opisati kao "sandžačkog Milorada Pupovca", manjinskog političara s relativno malom strankom i utjecajem znatno većim od njezine izborne snage.

Od SDA Sandžaka do vrha vlasti

Ljajić je rođen 1964. u Novom Pazaru. Završio je medicinu u Sarajevu, no umjesto liječničkog posla počeo se baviti novinarstvom. Godine 1990. upoznao je Aliju Izetbegovića, koji je skupinu sandžačkih studenata potaknuo na osnivanje Stranke demokratske akcije u Sandžaku. Ljajić je za taj posao pronašao Sulejmana Ugljanina, koji će mu kasnije postati najveći politički rival.

Kao tajnik SDA Sandžaka ubrzo se razišao s Ugljaninom. Dok je radikalniji dio bošnjačke politike početkom 1990-ih zagovarao bojkot srpskih institucija, Ljajić je inzistirao na sudjelovanju na izborima. Od 1994. gradio je vlastitu organizaciju i profil umjerenog bošnjačkog političara spremnog na pregovore. Ta će mu reputacija nakon Miloševićeva pada donijeti mnogo više od velike stranke.

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U listopadu 2000., sa samo 36 godina, postao je ministar za nacionalne i etničke zajednice, a potom i jedno od glavnih lica suradnje Srbije s Haškim tribunalom. Posao je uključivao i potragu za Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem.

Političar koji je uvijek ostajao

Nakon ubojstva Zorana Đinđića i novih promjena vlasti Ljajić nije nestao. Godine 2007. postao je ministar rada u vladi Vojislava Koštunice, a nakon izbora 2008. ostao je ministar u vladi Borisa Tadića.

Kada je Tadić 2012. izgubio vlast, Ljajić je ostao. U novoj vladi postao je potpredsjednik i ministar, a njegova stranka dvije godine kasnije izašla je na izbore na listi Aleksandra Vučića. Tako je bivši protivnik Miloševićeva režima postao partner Vučiću, nekadašnjem Miloševićevu ministru informiranja. U vladi je ostao do 2020. godine.

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Njegova politička snaga nikada nije bila u velikom broju birača. Imao je regionalnu bazu, manjinski legitimitet, međunarodne kontakte i reputaciju pregovarača koji rijetko spaljuje mostove. Bio je, ukratko, dovoljno važan da bude koristan i dovoljno malen da ne bude prijetnja.