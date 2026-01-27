Tko je supruga Marka Primorca? Vodi Regos, s mužem se cijepila preko reda protiv koronavirusa

Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, uskoro napušta Banske dvore i preuzima novu dužnost, onu potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB). Primorac odlazi s 4000 eura neto plaće na čak 25.000 eura.

Zbog novog profesionalnog iskoraka njegov se privatni život ponovno našao pod povećalom javnosti, a mnoge zanima tko je žena koja mu je tijekom godina bila najveća podrška, supruga Iskra Primorac.

Marko Primorac u braku je s Iskrom Primorac, a zajedno imaju dvoje djece, što je navedeno i na službenim stranicama Vlade Republike Hrvatske.

Imaju dvoje djece

Iskra Primorac magistrirala je ekonomiju te je tijekom karijere obnašala niz odgovornih funkcija u javnom sektoru. Široj javnosti najpoznatija je kao dugogodišnja ravnateljica REGOS-a, institucije zadužene za vođenje osobnih mirovinskih računa građana.

Prije dvije godine ponovno je dospjela u središte pozornosti. U prosincu 2024. godine, na vlastiti zahtjev, odstupila je s pozicije predsjednice Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Kako se tada pisalo, ostavku je podnijela zbog snažnih pritisaka javnosti vezanih uz projekt izgradnje spalionice na Rebru, ali i zbog pritisaka povezanih s političkom funkcijom njezina supruga.

Bračni par Primorac bio je pod povećalom javnosti i 2021. godine, kada su se našli među 14 osoba iz javnog života koje su se cijepile protiv koronavirusa preko reda u KBC-u Zagreb na Rebru.

U javnosti se nedavno spominjalo i njihovo ulaganje u državne vrijednosne papire. Iskra Primorac kupila je državne obveznice u vrijednosti od 60.000 eura, a nakon nje to je učinio i ministar Primorac, koji je u državne obveznice uložio 110.000 eura.

S obzirom na novu međunarodnu funkciju Marka Primorca u EIB-u, ostaje otvoreno pitanje hoće li se cijela obitelj, uključujući i njegovu suprugu Iskru, preseliti u Luksemburg.