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MINISTRI NA SUDU

Odgođeno suđenje u aferi 'Po babi i po stričevima': Nobilo bolestan, rasprava u kolovozu

Piše HINA,
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Odgođeno suđenje u aferi 'Po babi i po stričevima': Nobilo bolestan, rasprava u kolovozu
Zagreb: Nastavljeno je suđenje za zlouprabu ovlasti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zbog bolesti odvjetnika Ante Nobila prekinuto ročište u postupku protiv bivših ministara i dužnosnika, uključujući Borisa Miloševića i Darka Horvata.

Zbog bolesti odvjetnika Ante Nobila, branitelja bivšeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, na zagrebačkom Županijskom sudu u četvrtak je odgođeno suđenje bivšim ministrima za aferu 'Po babi i po stričevima'. Odvjetnik Nobilo dostavio je sudu medicinsku dokumentaciju kao dokaz svojih navoda o bolesti, a budući da se bez nazočnosti branitelja optuženika ne može održati rasprava, za danas predviđeno ispitivanje svjedokinje Danijele Žagar iz Ministarstva gospodarstva odgođeno je za 28. kolovoza. Uz Borisa Miloševića i Darka Horvata, prvog ministra uhićenog tijekom mandata, optužnicom su obuhvaćeni bivši ministri Tomislav Tolušić i Josip Aladrović te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić. Uskokova optužnica za aferu 'Po babi i po stričevima' tereti Horvata, Tolušića i Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a Aladrovića i Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.

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Postupak protiv njih ranije je razdvojen od slučaja u kojem je u prosincu 2022. nekadašnja Horvatova pomoćnica Ana Mandac priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom pa je osuđena na rad za opće dobro.

Horvat jedini bio u istražnom zatvoru

Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.

Uz Horvata, Mandac, Žuneca i Mišković u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i Tolušić te Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.

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Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Proširenjem istrage je uz Aladrovića bio osumnjičen i Juzbašić, gradonačelnik Županje i bivši HDZ-ovac, kasnije nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret.

Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.

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Nakon pokretanja istrage 2022. Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica vladinih članova.

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