Koga Trump želi za nasljednika? Predsjednik izbjegava odgovor

Vance, bivši republikanski senator iz Ohija, rekao je da će razgovarati s Trumpom o mogućnosti kandidiranja nakon međuizbora u studenom. U informiranim republikanskim krugovima također se nagađa da bi se i Rubio, bivši senator iz Floride koji je od Trumpa izgubio 2016. u utrci za republikanskog kandidata, mogao kandidirati za predsjednika.

Rubio hvali Vancea kao snažnog potencijalnog kandidata, premda ni sam nije odbacio ideju kandidature za 2028.

Upitan o tome, Trump je za NBC News rekao da bi "bio sklon" podržati svog nasljednika, ali je dodao da sada ne želi u to ulaziti.

„Imamo još tri godine. Ne želim, jer znate, imam dvojicu ljudi koji rade odličan posao. Ne želim imati prepirku s njima, niti želim koristiti riječ 'svađa' - to ne bi bila svađa. Ali pogledajte, JD je fantastičan, a i Marco je fantastičan“, rekao je Trump.

Trump često govori da bi se njih dvojica trebali kandidirati zajedno na istoj listi. Izbore 2028. obilježit će masovna utrka te se i na republikanskoj i na demokratskoj strani očekuje velika konkurencija, piše Reuters.

No čini se da je Trump suptilno podržao jednog od dvojice, i to šefa američke diplomacije. „Rekao bih da je jedan malo više diplomatski nastrojen od drugog“, kaže predsjednik o dvojici političara.

Nazvao ih je obojicu ljudima vrlo visoke inteligencije.

„Mislim da postoji razlika u stilu“, rekao je Trump. „Znate, i sami možete vidjeti stil. Ali obojica su vrlo sposobni. No smatram sljedeće: Kombinaciju JD-a i Marca bilo bi vrlo teško nadmašiti, mislim. Ali nikad se ne zna u politici, zar ne?“

Tijekom intervjua za NBC Trump se ponovno činio kao da se poigrava s mogućnošću traženja neustavnog trećeg mandata, ističe Reuters.

Prošle je godine koketirao s tom idejom, da bi kasnije taj koncept napustio.

Na pitanje vidi li „ikakav scenarij“ u kojem bi on i dalje bio predsjednik u siječnju 2029., kad već treba početi idući mandat, Trump je rekao: „Ne znam. Bilo bi zanimljivo.“