Tko je uhićeni Vinko Grgić? Bivši SDP-ovac i ranije je bio uhićen, a crkvi je poklonio kip Gospe

Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške, uhićen je jutros u novoj akciji Uskoka zbog sumnje da je tražio mito od ugostitelja. Policija je jutros već pretresla njegovu kuću.

Grgić je diplomirani inženjer ahitekture, a na čelo grada je došao 2016. na izvanrednim izborima. U prvom krugu pobjeđuje i 2021., kada je bio nezavisni kandidat nakon odlaska iz SDP-a. U sklopu afere Janaf uhićen je 2020.

Današnje uhićenje Vinka Grgića zaista otvara i pitanje koliko su građani spremni tolerirati i podupirati korupciju. Europski tužitelji su lani već podignuli optužnicu i protiv njega zbog korupcije u četiri građevinska slučaja zbog malverzacija teških više od 22 milijuna eura.

No, bivši SDP-ovac je na lanjske lokalne izbore izašao s nezavisnom listom. I to pod sloganom: "Nova Gradiška kakvu i dalje želim".

I građani su podržali takvu Gradišku u kojoj je gradonačelnik Grgić opet jutros uhićen zbog korupcije. Grgić je pobijedio u prvom krugu, s premoćnom većinom glasova od 58,55 posto. Jeste da je na izbore izašlo tek 41 posto birača, ali njemu je osvojenih 2.722 glasa bilo dovoljno za gradonačelničku fotelju.

Također i njegova lista je premoćno pobijedila i ima većinu u lokalnom vijeću s kojom može mirno vladati i koja ga puno ne propituje. Njegova lista je osvojila skoro 54 posto glasova.

Grgić se 'proslavio' i nečime što nije vezano uz uhićenja. Naime, 2023. je privatnom aranžmanu skulpturu Gospe koju je donirao Župi Bezgrješnog začeća BDM Nova Gradiška.

- Proljetos mi je svećenik predložio dobru ideju. Oltar kojeg su obnavljali, on je napravljen 1930. godine, i kada su ga otvorili iza je pisalo da je to bila donacija tadašnjeg gradonačelnika. Predložio mi je da to postane tradicija. Rekao sam dobro nema problema, onda mi je rekao da osobno to napravio. Razgovarao sam sa suprugom, dogovorili se i poklonili smo taj spomenik - kazao je za Danas Grgić tada.

Na pitanje je li tajna koliko je skulptura koštala, gradonačelnik je odgovorio: "Je, to nitko ne zna osim moje supruge, čak niti moji roditelji".