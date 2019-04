Tko je znao? Jasminina obitelj policiji ne otkriva tajnu škrinje

Tmuran kišni dan spustio se nad Palovec, malo mjesto kraj Čakovca. Ulice su prazne, tek pokoji mještanin užurbanim korakom i zamišljena pogleda prolazi kraj nas.

[video: 1205852 / Slučaj Jasmine Dominić pronađene u škrinji u Palovcu i dva mjeseca nakon nije razriješen]

Prošlo je gotovo dva mjeseca otkad je u kući obitelji Dominić Srnec u zamrzivaču pronađeno tijelo Jasmine Dominić (23). Mlada studentica misteriozno je nestala prije 19 godina, davne 2000. Netko ju je ubio i njezino tijelo sve te godine skrivao u škrinji.

Dvorišna vrata kuće u Novoj ulici 29, gdje je tijelo pronađeno, u petak poslijepodne bila su širom otvorena.

Dok prilazimo kućnim vratima, crni pas laje u susjednom dvorištu i upozorava ukućane da ih netko dolazi posjetiti. Katarina, najstarija kći Smiljane, okrivljene za ubojstvo sestre Jasmine, žustrim korakom iz dvorišta ulazi u kuću. Upravo zbog toga, pomalo smo se iznenadili kad nam je vrata obiteljskog doma otvorila njezina baka, Smiljanina i Jasminina majka Katarina Dominić.

Preko tamne odjeće, imala je zavezanu čistu, svijetlu pregaču, a prosijedu kosu uredno je svezala u rep. Vani je hladno, pa promrzli kroz otvorena vrata osjećamo kako je unutra toplo. U hodniku na sušilu suši se rublje.

[video: 1204997 / Kreće istraga o Smiljani Srnec za ubojstvo sestre Jasmine.]

- Oprostite, ne, ne želim ništa govoriti. Meni nije dobro, nećemo nikakve izjave davati - suzdržano odgovara Katarina. Iako ne skriva pogled niti zatvara vrata, osjećamo njezinu nelagodu.

Majka je još u Palovcu

- Jeste li vidjeli Smiljanu? Jeste li je posjetili u pritvoru? - pitamo i dalje čekajući bilo kakvu izjavu ili reakcije žene, koja je jednu kćer izgubila na vrlo ružan način, dok druga čeka rasplet istrage u istražnom zatvoru u Varaždinu.

- Nemam vam ništa za reći, ne želim ništa komentirati. Puno je bilo laži i svega, tako da ne želimo ništa više - odgovara spuštajući pogled na trenutak, a potom zatvara vrata.

Prema neslužbenim informacijama koje imamo, dozvolu da Smiljanu posjete u istražnom zatvoru zasad su zatražili samo njezin suprug Ivica Srnec i najstarija kći Katarina. Oni su oboje na ispitivanju u varaždinskom odvjetništvu odlučili iskoristiti blagodat, odnosno zakonsku mogućnost da ne iskazuju, ako postoji opasnost da bi svojim iskazom mogli sebe ili bliskog srodnika izložiti kaznenom progonu. Isto je navodno učinila i njihova majka Katarina, te zaručnik Smiljanine najstarije kćer David Balent, koji je pronašao tijelo.

Budući da više nije na popisu svjedoka, Smiljanu je u istražnom zatvoru mogla posjetiti i majka. Dozvolu bi zasigurno dobila, kao i ostali članovi najuže obitelji, no nije je tražila.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U kući se sušilo rublje

Zbog čega, može se samo nagađati. Dok su Ivica i Smiljanina kći Katarina u Varaždinu u posjeti, netko mora paziti kuću i Smiljanine dvije mlađe kćeri. Možda je majka smatrala da je obitelji potrebnija u Palovcu, a možda nema snage nakon svega suočiti se sa Smiljanom.

Foto: 24sata/24sata

- Pričalo se i da će se majka odmah nakon ispitivanja vratiti u Njemačku, no ona je ipak ostala. Smiljana je vodila sve u kući dok mame nije bilo, inače je ona bila glavna gazdarica. I ranije se bez njezina pristanka u kući ništa nije diralo - kazala je jedna poznanica obitelji.

Odlazimo potom do kuće Jasminina ujaka Drage Sabola. On je jedini član obitelji, koji je još 2005. godine policiji iznio sumnje da bi Jasmina mogla biti ubijena. Čak je angažirao vidovnjaka iz okolice Bjelovara koji je imao viziju da je njezino tijelo u blizini neke vode.

Kopali su policajci po dvorištu obitelji Dominić Srnec, čak su praznili i septičku jamu, no tijelo nisu pronašli. Mnogi se pitaju zbog čega još tad nije zatražen nalog za pretragu kuće. Da su zavirili u škrinju, tijelo bi davno bilo pronađeno, a istražitelji imali više tragova.

Ujaku je muka od svega

Dragu Sabola zatekli smo u dvorištu njegove obiteljske kuće u Glavnoj ulici. Odmah nas je prepoznao, nasmiješio se i počeo kimati glavom u znaku negacije.

- Nemam vam što reći. Ne idem im ni blizu, muka mi je od svega toga - kazao je Drago. Kao i prošlog puta, bio je odjeven u radnu odjeću. Nije bio nervozan ni uzrujan, samo umoran od svega.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Jednom tjedno, pred kraj tjedna, odem na groblje i zapalim svijeću. I sad se spremam na groblje, samo da se presvučem. Što mi drugo preostaje? - rekao je bespomoćno sliježući ramenima. Pitamo ga ima li kakvih novosti oko istrage.

- Ne znam ima li kakvih novosti. Meni ne govore, a i da kažu, ne bih vam mogao reći. Pustit ću policiju da radi svoj posao, neću ništa govoriti dok nisu gotovi, a onda ćemo vidjeti - ponovio je.

Iako se pisalo da je i on ispitivan u državnom odvjetništvu, ujak Drago je to demantirao. Kaže da poziv tek očekuje te da se planira odazvati i ponoviti što je rekao policiji.

Uklesali Jasminino ime

Na palovečkom groblju posjetili smo grob pokojne Jasmine. Pokopana je kraj svog oca Martina zvanog Fred, dugogodišnjeg nogometaša NK Dinamo Palovec, kojega su mještani obožavali. Ispod njegove fotografije na spomeniku, odnedavno se nalazi i Jasminina, a njezino ime uklesano je u crni mramor ispod njegova. Datuma smrti nema, umjesto njega upisano je da je preminula u 23-oj godini. Na grobu je veliki bijeli aranžman od umjetnog cvijeća i desetak lampaša. Vidi se da obitelj redovito dolazi.

Foto: Željko Hladika/24sata

Na groblju smo zatekli i starijeg mještanina na biciklu. Oko njega je veselo skakutao svijetlosmeđi psić, mlada kujica vjerojatno u tipu pekinezera.

Kaže da ne viđa često Srnece i Dominiće na groblju, vjerojatno ne dolaze u isto vrijeme. Priznaje nam da se ljudi pitaju kako nitko tolike godine nije znao i pitao se gdje je Jasmina i zbog čega nitko sve to vrijeme nije otvarao škrinju.

- Čudno je to sve. Kako nitko od obitelji nije znao? Da nikad tu škrinju nisu ispraznili? Počistili je? Ne znam, nemrem vjerovati - čudi se mještanin.

Kako je moguće da nitko od ukućana osim Smiljane nije znao za tijelo u škrinji, pitanje je koje muči većinu mještana Palovca.

Zna se da ni Jasminin otac Fred, kad su mu prijatelji pomagali pomaknuti škrinju tijekom nekih radova u šupi, nije dao da je otvaraju i isprazne iako su se žalili kako je teška.

[video: 1204670 / Jasmina Dominić ubijena u šupi?]

Kad je Jasmina ubijena?

No, njegovi prijatelji uvjeravaju da nije neuobičajeno da on nije otvarao škrinju budući da sam nije znao ni ispeći jaja. Kad je točno ubijena Jasmina i tko je sve živio u kući u to vrijeme, pitanje je na koje sa sigurnošću odgovor još nemaju ni istražitelji. Smatra se da je ubijena 2000. godine, kad je nestala, no u prvom priopćenju policija je kao vrijeme smrti odredila razdoblje od 2000. do 2005.

U tom periodu mama Katarina već je otišla raditi u inozemstvo, no redovito dolazi u Palovec. Tata Fred radi na terenu, no kod kuće je gotovo svakog vikenda. Smiljanina najstarije kćer već se rodila i živi u kući s majkom, a negdje od 2003. godine pridružuje im se Smiljanin suprug Ivica. On je na poligrafskom ispitivanju potrgao priključke sa sebe, a mještani su nam kazali kako su ga u nekoliko navrata vidjeli da sam u večernjim satima odlazi s groblja. Pretpostavljaju da je išao posjetiti Jasminin grob.

Iako u odvjetništvu to ne žele priznati, čini se da su dokazi protiv Smiljane tanki. Osim tijela, koje je nesporno nađeno u škrinji u obiteljskoj kući u kojoj je živjela, svi svjedoci koji bi mogli baciti svjetlo na slučaj, ne žele svjedočiti, a mala je vjerojatno i da su istražitelji, nakon svih tih godina, našli tupi predmet kojim je Jasmina ubijena.

Priznanje, koje je navodno dala u policiji, ne može se koristiti kao dokaz na sudu. Tu su i pisma, koja je Jasmina navodno slala obitelji. Istražitelji mogu zatražiti grafološko vještačenje kako bi utvrdili tko ih je pisao, ako nije Jasmina i zašto. Sredinom svibnja bit će novo ročište radi odlučivanja o produljenju istražnog zatvora za Smiljanu, a upućeni kažu kako se ne bi začudili da je puste. Smiljani Srnec sud je krajem veljače odobrio odlazak u banku kako bi podigla novac.

Tko je slao 'Jasminina' pisma?

U pratnji pravosudnih policajaca vidjeli su je građanima, kojima se ledila krv u žilama.

Istraga je, u ovoj fazi, tajna pa nije poznato ni je li nad Smiljanom provedeno psihijatrijsko vještačenje, kako bi se utvrdilo njezino psihičko stanje u vrijeme ubojstva.

Nepoznat je i motiv, iako su se sestre znale svađati i nisu bile u najboljim odnosima, je li to dovoljan razlog da je Smiljana mlatne letvom po glavi, a zatim njezino tijelo sama sakrije u zamrzivač. Sve su to pitanja na koja će tužitelji morati odgovoriti žele li riješiti misterij.