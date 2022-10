‘Tko koristi metode KGB-a, a tko se to ponaša nenormalno’

Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da nije znao da u Zrakoplovno tehnički centar u rujnu dolaze ruski trgovci vojnom opremom, a za propuste najodgovornijim smatra premijera Andreja Plenkovića. Rekao je da bi to trebala znati VSO-a, koja je obezglavljena, a upitao je i zašto ZTC više nije tvrtka od strateškog interesa i kad je to odlučeno.

- To je resor ministra obrane, on što takne upropasti. Jedno ludilo jaše na valu drugog. To je politička odgovornost ministra i onoga tko tog ministra drži na mjestu na kojem radi epohalne štete. S obzirom na to da se radi o novcu, to nekim ljudima iz HDZ-a ne promiče. Mogu svojim babama pričati da nisu znali za dolazak. Za mene su znali. To je blamaža - ustvrdio je.

Pojedine ministre, poput Marija Banožića, ali i Gordana Grlića Radmana, opisao je kao dronove samoubojice, kamikaze, šehide, koji su, kaže, spremni ubiti se za svoga šefa. Među ostalim, komentirao je navode vladajućih o unutarnjim ili vanjskim utjecajima koji orkestriraju oporbu, što je spomenuo premijer.

- Opoziciju se optužuje da radi za Moskvu. Takve gadarije i nabacivanje nismo slušali nikad u Hrvatskoj. To su metode KGB-a. Tko to radi? Plenković, čiji je ministar jučer Rusima virio iz nosa. To je njegov šehid, dron-samoubojica Grlić Radman - rekao je Milanović.

Smatra i da premijera Plenkovića treba zvati na sjednicu Antikorupcijskog vijeća da govori o aferi u Ini.

- Priča oko Ine je priča o HDZ-u. Sva bulažnjenja o ruskim ljudima su pokušaji Plenkovićevih šehida da se ta priča zatrpa vapnom. Ali to ne ide - poručio je.

Premijer Andrej Plenković najavio je smjenu šefa ZTC-a. Tvrdi da nije znao za sporan sastanak, ali pita je li znao Milanović. Ministar obrane rekao mu je da ni on nije znao za sastanak te ustvrdio da "Hrvatska nije big brother da zna tko se s kim sastaje i tko koga zove".

- Milanović se počeo nenormalno ponašati otkad mu je uhićen prijatelj Kovačević. Oni su bliski prijatelji - rekao je i podsjetio na okupljanja u klubu u Slavonskoj u vrijeme lockdowna.

Nedavno je saznao da je Milanović tamo vukao i načelnika Glavnog stožera.

Zastupnike Mosta nazvao je “Milanovićevim mališanima”.

