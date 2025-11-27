Tko su šefovi državnih firmi koje je smijenio Plenković! Imaju dobre plaće, a jedan ima avion

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je na zatvorenom dijelu sjednice Vlade, uz glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, smijenio još šest šefova državnih tvrtki.

Naime, smijenjeni su predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić, šef Odašiljača i veza Mate Botica, ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić, predsjednik Uprave ACI d.d. Kristijan Pavić, predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo kao i šef Hrvatske lutrije Ignacije Čutura.

Tko su smijenjeni šefovi državnih firmi?

Ivan Kršić je na čelu HŽ Infrastrukture od lipnja 2017., drugi put je imenovan 1. travnja 2022. godine.

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1999. godine nakon čega počinje raditi u Institutu građevinarstva Hrvatske , u kojem radi na velikim projektima: izgradnja autoceste Bosiljevo – Sv. Rok, projekt izgradnje tunela Mala Kapela, i drugi. Od 2014. je bio predsjednik uprave Hidroelektra Niskogradnja.

Zagreb: Održana konferencija "Brod, vlak, pogodak o značaju i potencijalima riječke luke" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Čuturu kaznilo Povjerenstvo

Ignacije Čutura, smijenjeni predsjednik Uprave Hrvatske Lutrije kažnjen je prošle godine jer je uz svoju plaću primao i dodatne naknade. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa je na sjednici ustanovilo kako je povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa jer je, kako navode, uz plaću primao i dodatne naknade.

Zagreb: Portreti predstavnika sponzora 14. dodjele nagrada Ponos Hrvatske | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na vodeće mjesto u Hrvatsku lutriju je imenovan u svibnju 2022, umjesto Marija Muse. Čutura je inače u Upravu Lutrije kao član došao u prosincu 2018. godine. Prije toga je, prema podacima na Poslovnoj Hrvatskoj, od 2004. do 2010. godine bio direktor privatne tvrtke, ugašene 2013. godine. Vlada mu je nakon provedenog javnog natječaja u listopadu 2022. povjerila novi mandat predsjednika Uprave, čije je upravljanje privremeno preuzeo u svibnju, nakon iznenadne smjene dotadašnjeg predsjednika Uprave Marija Muse. Imovinska kartica kaže da mu je neto plaća u Lutriji bila 3865,21 eura

Leti i šef Odašiljača i veza

Smijenjeni Mate Botica iz Odašiljača i veza je prije ove funkcije radio kod privatnog teleoperatera, a prije toga u sustavu nacionalne sigurnosti . Prije sedam godina je proglašen menadžerom godine u kategoriji javnih poduzeća. Na čelu Odašiljača i veza je od 2016. U imovinskoj kartici stoji da mu je neto plaća 4600 eura.

Dubrovnik: Gradonačelnik sa suradnicima održao sastanak s predstavnicima tvrtke Odašiljači i veze | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ravnatelj HZZO-a Hrvate nazivao bahatima

Sad smijenjeni Lucian Vukelić je specijalist ortopedske kirurgije, na čelu HZZO-a je od studenog 2017. Prethodno je bio član upravnog vijeća KBC Rijeka, prije deset godina je bio i zastupnik u Saboru, na početku karijere je radio kao liječnik. Prije tri godine, kad je Vili Beroš pIaredstavljao zdravstvenu reformu, Hrvate je nazvao "bahatima" jer "misle da je zdravstvo besplatno". U imovinskoj kartici navedena mu je neto plaća od 4156,49 eura

Zagreb: Konferencija o smanjenju zdravstvenih razlika u Hrvatskoj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Čulo šef Pošte od 2017.

Ivan Čulo, razriješen sa čelnog mjesta Hrvatske pošte, član je HDZ-a. Prema dostupnim medijskim izvještajima, u sustavu pošte je od 1997. godine prošao gotovo sve pozicije , a na čelu tvrtke je od 2017. Njegova je neto plaća prema imovinskoj kartici 5.535 eura mjesečno.

Hrvatska pošta prezentirala novi projekt Svera?un | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pavić ima i zrakoplov

Među smijenjenima je i predsjednik Uprave ACI-ja Kristijan Pavić. Diplomirao 2000. godine na smjeru Menadžment u pomorstvu na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku. Radio je u Miamiju na Carnival cruise lineu, a 2006. godine imenovan Ravnateljem županijske Lučke uprave u Dubrovniku. Četiri godine poslije i menovan je Ravnateljem Lučke uprave Dubrovnik, a kasnije je postao pomoćnik novog ravnatelja. Tu funkciju je obnašao sve do kolovoza 2016. kad je imenovan članom Uprave ACI-ja.

Rijeka: Obilježavanje Dana ACI Marine | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naravno, Pavić je član HDZ-a, a prema imovinskoj kartici ima plaću nešto veću od 4800 eura neto.Ima stan u Dubrovniku procijenjen na 103.000 eura, dva građevinska zemljišta u Čibači i još jedno u Sincu. Vozi automobil Volkswagen T-Cross, a zanimljivo je da u imovinskoj kartici ima naveden i privatni zrakoplov Piper PA-28 vrijednosti 35.000 eura. Ima dionice te štednju od 49.000 eura.