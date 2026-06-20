Tolušić za 24sata o prometnoj nesreći: 'Nemam pojma što se točno dogodilo, u bolnici sam...'

Tomislav Tolušić, bivši HDZ-ov ministar ozlijeđen je u prometnoj nesreći u noći na 18. lipnja u Bjelovaru. No policija je prvotno objavila manji broj ozlijeđenih. Prema prvom izvješću u nesreći su ozlijeđene dvije osobe, da bi dva dana kasnije naveli kako je ipak ozlijeđeno troje ljudi. Nesreću je, navodi policije, skrivio vozač (24) kombija virovitičkih registracija. U njemu se na stražnjem sjedištu vozio i bivši ministar. Nije stao na znak 'stop'.

- Krećući se Ulicom Jurja Haulika, dolaskom do raskrižja s Ulicom Andrije Kačića Miošića, propustio se zaustaviti na prometni znak "STOP" te nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska - objavila je policija. Dodali su da je tom prilikom oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao vozač (19), uslijed čega je došlo do udara u lijevu bočnu stranu teretnog vozila.

- Nakon sudara kombi se zanio te je stražnjim dijelom udario u hidrant uz kolnik - rekla je policija dodajući da su ozlijeđeni vozač i putnica iz automobila, te Tolušić koji je bio u kombiju. Protiv vozača policija će podnijeti prijavu.

Bivši ministar je trenutačno u bolnici, te kako nam je sam rekao, ima napuknuće kralježaka, krvarenje u mozgu i ogrebotine.

- Nemam pojma što se točno dogodilo. Sudar je bio u zadnja vrata gdje sam ja sjedio. Pokretan sam, ali jedva, nadam se da će sve biti oke - kratko nam je pojasnio Tolušić.

Podsjetimo, njegov politički uspon započeo je 2008. godine kada je izabran za župana Virovitičko-podravske županije. Nakon postaje ministar fondova Europske unije, da bi kasnije preuzeo i resor poljoprivrede. Njegov politički put naglo je prekinut nakon što su u javnost dospjeli podaci o nesrazmjerima nekretnina u njegovu vlasništvu. Tolušić je potom napustio ministarsku funkciju, a danas se bavi proizvodnjom vina.

EPPO je tijekom 2024. godine podiglo optužnicu protiv Tolušića i Željka Ferenca, zaposlenika Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Sumnja se da je prevarom iz takozvane vinske omotnice pokušao ostvariti gotovo 400 tisuća eura europskih sredstava. Tolušić je uhićen u srpnju 2022. godine. Prošle godine počelo je i suđenje četvorici bivših članova Vlade: Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću i Borisu Miloševiću, zbog navodnih nezakonitosti pri dodjeli potpora i zapošljavanju, u predmetu 'Po babi i stričevima'. 