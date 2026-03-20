Tomašević će ipak ići i po treći mandat? 'Želim dovršiti posao'

Objavom međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja započela je ključna faza projekta izgradnje novog stadiona Maksimir i sportskog centra Svetice, ukupno vrijednog 205 milijuna eura bez PDV-a. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je kako bi rušenje postojećeg stadiona moglo započeti već iduće godine, dok se početak izgradnje novog očekuje najkasnije 2029., ispričao je on za RTL Danas.

Natječaj traje 95 dana i otvoren je arhitektonskim uredima iz cijelog svijeta, a konačno rješenje trebalo bi biti poznato nakon evaluacije pristiglih radova. Procijenjena vrijednost samog stadiona iznosi 175 milijuna eura, dok ostatak investicije obuhvaća prateću infrastrukturu i dodatne sportske sadržaje.

Projekt uključuje izgradnju tri pomoćna nogometna terena, garaže s 800 parkirnih mjesta te uređenje okoliša. Uz to, planirana je i izgradnja atletskog stadiona kapaciteta 2000 mjesta, rukometne dvorane s 5000 mjesta te dvorane za futsal i košarku s 3000 mjesta. Postojeći bazen Svetice ostat će na svojoj lokaciji.

Govoreći o cijenama komunalnih usluga, Tomašević je istaknuo kako u Zagrebu već pet godina nije bilo poskupljenja te da će Grad nastojati takvu politiku zadržati što je dulje moguće, unatoč globalnim pritiscima na rast cijena energenata. Podsjetio je i na mjere poput besplatnog javnog prijevoza za mlađe od 18 i starije od 65 godina, kao i nepromijenjene cijene vrtića.

Grad Zagreb i dalje je u pravnom sporu s državom oko organizacije dočeka rukometaša, zbog čega je podnesen zahtjev Ustavni sud Republike Hrvatske, kao i tužba upravnom sudu. Gradonačelnik pritom ostaje pri svojoj odluci o zabrani nastupa Marko Perković Thompson na gradskim površinama, naglasivši da stoji iza svojih poteza.

Na političkom planu, Tomašević je potvrdio kako se suradnja između SDP-a i Možemo! razvija u dobrom smjeru uoči parlamentarnih izbora 2028., pri čemu se kao najizgledniji kandidat za premijera spominje Siniša Hajdaš Dončić. Dodao je kako je njegov fokus i dalje na vođenju Zagreba do kraja mandata. Potvrdio je kako želi treći mandat.

- Znači ostavio sam otvorenu opciju da u zadnjoj godini gradonačelničkog mandata vidim hoću li se kandidirati za treći mandat. Zašto za treći, a zašto ne završiti na drugom? Zato što bih htio završiti te velike projekte na kojima radimo. Sada smo pričali o stadionu Maksimir, koji je projekt i Grada i Vlade, da on počne recimo od 2029. godine. Tako da volio bih završiti i taj projekt, kao i projekt Centra za gospodarenje otpadom, Jarunskog mosta - rekao je Tomašević.

Osvrćući se na afere u pojedinim gradskim ustanovama, gradonačelnik je poručio da svatko tko je eventualno sudjelovao u nezakonitim radnjama mora odgovarati, istaknuvši kako Grad provodi politiku potpune transparentnosti financija.

Uz infrastrukturne projekte, najavljena su i ulaganja u javni prijevoz. U promet je već pušteno dvadesetak novih tramvaja, a u planu je nabava dodatnih vozila te uvođenje električnih autobusa tijekom ove godine. Također, sustav javnih bicikala bilježi rast korištenja, osobito s dolaskom toplijeg vremena.