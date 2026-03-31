Tomašević: 'Grad će pokriti građanima 70 posto štete...'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević pozvao je u utorak građane da do 12. travnja putem digitalne aplikacije dostupne na stranicama Grada prijave štete od nevremena, te najavio da će Grad pokriti 70 posto iznosa štete na stambenim objektima i vozilima a nada se da će prve krenuti u rujnu. U Gradu su iznijeli podatak da su od jučer navečer, kad je aplikacija pokrenuta do danas u podne zaprimili oko 700 prijava. Građani kojima će trebati pomoć prilikom ispunjavanja aplikacije mogu se javiti na telefone 095 351 7889 i 095 392 3886, na e-mail nevrijeme@zagreb.hr ili doći i fizički u Gradsku upravu. Tomašević je najavio da će od utorka 100 zaposlenika Gradske uprave izaći na teren fotografirati i dokumentirati prijavljene štete.

Napomenuo je da Zagreb po zakonu ne može proglasiti prirodnu nepogodu, jer šteta mora biti barem 20 posto redovnih prihoda, odnosno 300 milijuna eura, što se nije dogodilo.

No, Tomašević je dodao da će Grad financijski pomoći građanima o čemu odluku donosi Gradska skupština. Njegov prijedlog je da Grad pokrije 70 posto štete za stambene objekte koje ne pokriva osiguranje i maksimalni iznos po stambenom objektu 15.000 eura. Grad će također pokriti 70 posto štete na osobnim vozilima koju ne pokriva osiguranje, a najviše do 5000 eura po vozilu.

Gradonačelnik je napomenuo da ako netko ima štetu i na stambenom objektu i na vozilu, potrebno je ispuniti i jednu i drugu prijavu.

Vezano za štete na poljoprivrednim površinama, rekao je da još provjeravaju mogu li proglasiti prirodnu nepogodu kako bi poljoprivrednici mogli dobiti do pet posto naknade štete, te najavio da će Grad tu ići "ekstra" u financijskoj pomoći poljoprivrednicima od onog što je po zakonu.

Za oštećenja nadgrobnih spomenika na groblju Mirogoj rekao je da će se vidjeti što je eventualna odgovornost Holdinga, može li to pokriti polica osiguranja pa će donijeti daljnje odluke.

Oštećen 131 objekt vrtića i škola, njih pet imaju veća oštećenja

Tomašević je istaknuo da je u nedavnom nevremenu oštećen 131 objekt vrtića i škola, a njih pet ima nešto veća oštećenja - dječji vrtić Šumska jagoda objekt Mikulići, osnovne škola Remete, Tituš Brezovački i Markuševec te Škola drvne tehnologije i šumarstva. Svi vrtići rade, a škole će biti sanirane do početka nastave, a ako neka ne bude, organizirat će se privremeno nastava u drugom objektu.

Istaknuo je da je krov Košarkaškog centra Dražen Petrović privremeno pokriven, sanacija parketa je u tijeku i za nekoliko tjedana bi trebali ponovno početi treninzi i utakmice, a odmah će raditi i na projektu cjelovite obnove košarkaške dvorane. Sanacije su u tijeku i na značajnije oštećenim Teniskom centru Maksimir te na domovima za starije Maksimir i Ksaver koji su u funkciji.

Potpuno je uništeno više tisuća stabala na javnim površinama, a šteta na djelomično oštećenim stablima je veća nego 2023. Tomašević je istaknuo da im je prioritet sanacija oštećenih stabala. Ponovno je upozorio građane da ne idu u parkove a posebice da ne idu u park šume i na Medvednicu jer je i dalje velika opasnost od pada stabala.

Tomašević je istaknuo da je u nekoliko dana odrađena 1581 intervencija Javne vatrogasne postrojbe i DVD-ova, što je polovina godišnjeg broja intervencija.

Također, oko 1350 zaposlenika Zagrebačkog holdinga odradilo je preko 2000 intervencija. U intervencijama su sudjelovali i brojni zaposlenici Hitne pomoći, policije, Civilne zaštite, HGSS-a, Crvenog križa.

Istaknuo je da su za vrijeme nevremena imali dosta veće štete na infrastrukturi ZET-a nego za vrijeme nevremena 2023., ali su dosta brzo sanirane te od ponedjeljka svi tramvaji voze. Žičaru nisu pustili u promet jer je opasno ići na Sljeme. Sljemenska cesta je i dalje zatvorena i autobus 140 ne vozi prema Sljemenu.

Tomašević je naglasio da su prilikom posljednjeg nevremena bili brži u uklanjanju posljedica nego 2023. jer su imali jači kapacitet, bolju koordinaciju unutar gradskih službi, ali i s državnim službama. Uz to, napravili su i značajna ulaganja, pa je tako proračun Javne vatrogasne postrojbe udvostručen u odnosu na 2021. i iznosi preko 20 milijuna eura.