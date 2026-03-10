Obavijesti

ZASAD OSTAJE

Tomašević: Mural braniteljima kod Vjesnika nema dozvolu

Piše HINA,
Zagreb: Tomašević sa suradnicima obišao radove na izgradnji poslovno-stambene zgrade A11 | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gradonačelnik kaže da je mural u podvožnjaku kod Vjesnikova nebodera napravljen bez odobrenja, ali da je prioritet uklanjanje ilegalnih grafita u Donjem gradu.

Admiral

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak kako mural u podvožnjaku ispod Vjesnikova nebodera, posvećen hrvatskim vojnim jedinicama iz Domovinskog rata, nema dozvolu Grada, a dodao je i kako je prioritet Grada uklanjanje ilegalnih u povijesnoj jezgri, u Donjem gradu.  "Puno je murala i grafita u cijelom Zagrebu koji su napravljeni bez dozvole i ono što je prioritet gradskih službi jest uklanjanje ilegalnih grafita u povijesnoj jezgri grada, znači konkretno u Donjem gradu", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.  Upitan znači li to da ovaj mural zasad neće dirati, gradonačelnik je odgovorio potvrdno.    

 U podvožnjaku ispod Vjesnikova nebodera stradalog u požaru, nedavno je oslikan mural posvećen hrvatskim vojnim jedinicama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a na njemu piše "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi". Uz tekst, oslikane su oznake gardijskih brigada, ali i HOS-a.

 Tomašević je novinarima rekao da ne zna kako su izrađivači murala ušli u podvožnjak budući da se na ulazima u njega nalazi policijska traka koju se ne bi smjelo prelaziti.

 Istaknuo je da Grad nije dao suglasnost za mural, a niti ju je itko tražio, tako da nije poštivana cijela procedura.

 Iz Gradske uprave su nakon konferencije za novinare pojasnili da je trenutačno prioritet gradskih službi uklanjanje ilegalnih grafita u povijesnoj jezgri, konkretno u Donjem gradu, a ne u podvožnjacima.  

 Upitan je li upoznat s upitom zagrebačkih branitelja prema Gradu da se u tom podvožnjaku, ali na sjevernom zidu, oslika mural kojim bi se obilježilo 35 godina osnivanja devet zagrebačkih brigada, rekao da nema dovoljno informacija o tome, a ako postoji takav zahtjev, "postoji naravno cijela procedura koja uključuje i vijeće gradske četvrti i povjerenstvo koje se time bavi".

"Znači, nadležne gradske službe će razgovarati s predstavnicima zagrebačkih brigada oko toga kako bi izgledao mural i gdje bi bila primjerena lokacija za taj mural", poručio je Tomašević.  

 Komentirajući prelazak saborskog zastupnika i gradonačelnika Svete Nedelje Daria Zurovca u redove vladajuće većine, Tomašević je rekao da se njegov stav nije promijenio i da smatra da gradonačelnici ne bi smjeli biti u isto vrijeme saborski zastupnici. 

