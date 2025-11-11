Tomašević na udaru gradske oporbe. Spominju diktaturu! 'Nije iznad hrvatskih sudova...'

Zagrebačka gradska oporba kritizirala je plan vladajuće većine da u gradskim prostorima onemogući održavanje događaja na kojima se koriste slogani, pokliči ili obilježja koja potiču na bilo kakav oblik mržnje, upozorivši da se radi o kontriranju sudskim odlukama i ograničavanju sloboda.

"Tko će odlučivati što je zabranjeno, a što nije? Neka komisija, gradski pročelnici, gradonačelnik? Pa ne može Tomislav Tomašević biti iznad odluka hrvatskih sudova. Najveća je tragedija u svemu ovome da se antifašizam stavlja kao krinka za političke zabrane'', rekao je HDZ-ov zastupnik Mislav Herman na konferenciji za medije u Gradskoj skupštini.

Na prijedlog klubova Možemo i SDP-a, Gradska skupština je u dnevni red po hitnom postupku uvrstila prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojim se potiče ili odobrava bilo kakav oblik mržnje, a među njima je i poklič 'Za dom spremni'.

Herman: Presuda jasno govori da poklič na početku 'Bojne Čavoglave' nije protuzakonit

HDZ-ov Herman odgovara da spomenuti poklič na početku pjesme 'Bojna Čavoglave' ne predstavlja kršenje javnog reda i mira, a pritom se poziva na presudu Visokog prekršajnog suda iz 2020.godine.

"Presuda jasno govori da poklič na početku pjesme 'Bojna Čavoglave' nije protuzakonit, on se tumači u kontekstu Domovinskog rata, a ta je pjesma bila istinska budnica uz čije su zvuke naši branitelji išli u fajt'', poručio je.

Selak Raspudić: Predloženi zaključak prazan komad papira

Zastupnica Marija Selak Raspudić ustvrdila je da je predloženi zaključak prazan komad papira, bez ikakvog sadržaja.

"On služi kao smokvin list, kao štit Tomislavu Tomaševiću da se može sakriti iza odluke Skupštine kada treba poduzeti neku akciju. Bilo bi lijepo da bude žensko i da ima dovoljno hrabrosti da sam poduzme ono što smatra politički opravdanim", kazala je.

Jonjić: Potez većine pokušaj uvođenja diktature i verbalnog delikta

Zastupnik kluba Jedino Hrvatska Tomislav Jonjić potez skupštinske većine vidi kao pokušaj uvođenje diktature i verbalnog delikta.

Uz to, ocjenjuje da je riječ o nezakonitom i protupravnom djelovanju.

"Stranka Jedino Hrvatska će najvjerojatnije pokrenuti inicijativu za raspisivanje referenduma, s ciljem da se u Ustav unese nešto što je analogno prvom amandmanu američkog Ustava, dakle članak koji propisuje da se na nižoj razini ne mogu donositi propisi kojima se ograničava sloboda misli, govora i tiska", najavio je Jonjić.

Mišić: Zaključak se ne odnosi samo na jednu osobu

Predsjednik Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić rekao je da se zaključak o mjerama vezanim za površine i prostore u svrhu organizacije javnih događanja ne odnosi samo na jednu osobu, pjevača Marka Perkovića Thompsona, stoga smatra da nema pravnih prepreka za njegovo donošenje.

"Odnosi se na postavljanje vrlo jasnih pravila za korištenje gradskih prostora i javnih površina kojima upravlja Grad Zagreb", rekao je Mišić. Istaknuo je da Gradska skupština donosi zaključak kojim poziva gradonačelnika Tomaševića da nešto učini.

Kada su u pitanju sportski događaji, Mišić je kazao da nitko ne može utjecati na to hoće li na stadionu na kojem je 35 tisuća ljudi neki pojedinac nešto napraviti, međutim jako se dobro zna kako se to kažnjava, dodao je.

Dogan: Grad bi jednako trebao zabraniti simbole komunističkih i drugih totalitarnih režima

Zastupnica Dina Dogan iz kluba "Liberali" podržava zabranu fašističkih i ustaških simbola. No, smatra da bi Grad Zagreb jednako tako trebao zabraniti simbole komunističkih i drugih totalitarnih režima koji su gušili slobode i ljudska prava.

"Na prvi pogled njegov se prijedlog predstavlja kao borba protiv govora mržnje, no u stvarnosti on je politički motiviran i pisan kao lex Thompson. Ad hoc propis krojen prema jednoj osobi i jednom koncertu a ne prema načelima prava i jednakosti. To nije zakon, to je poruka da će se zabranjivati ono što se ovoj vlasti ne sviđa i to nije liberalan niti demokratski pristup", ustvrdila je Dogan.