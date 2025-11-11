Tomaševića su prozvali da je prikriveni fan Thompsona': 'Budi frajer, odobri 3. koncert'

Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić u utorak je na aktualnom satu sjednice zagrebačke Gradske skupštine prozvala gradonačelnika Tomislava Tomaševića da su članovi stranke Možemo! bili na izložbi o Dejanu Medakoviću u Srpskom kulturnom centru, no Tomašević je to opovrgnuo.

Rekao je da gradski i saborski zastupnici stranke Možemo nisu ušli na izložbu o Medakoviću i njegovoj obitelji jer su neposredno prije početka saznali za njegovu ulogu u izradu Memoranduma SANU.

''Neposredno prije izložbe smo saznali da je ona posvećena Dejanu Medakoviću i ostavštini njegove obitelji. Radi se o osobi koja je surađivala u izradi Memoranduma SANU, što nam je politički neprihvatljivo i zato na kraju zamjenik Korlaet niti itko od naših gradskih i saborskih zastupnika nije ušao na samu izložbu'', rekao je gradonačelnik Tomašević na aktualnom satu u Gradskoj skupštini.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet imao je namjeru govoriti na izložbi, ali je od toga odustao, dodao je.

''Portal Novosti piše da su večeri otvorenja nazočile zastupnice Ivana Kekin, Damir Bakić, Dalija Orešković i pročelnica za kulturu Emina Višnjić. Ne želite valjda reći da vam portal Novosti smještaju. Ne želite valjda reći da Vida TV, kojoj je ispred same izložbe izjavu dala zastupnica Kekin, montirala izmišljene materijale? Pa hoćete li ih tužiti što šire neistine i dovode vas u ovakav sramotni kontekst?'', pitala je Selak Raspudić.

Tomašević ju je prozvao zbog ''jeftinog skupljanja političkih bodova''.

''Niste ni u jednom trenutku spomenuli sramotno pojavljivanje maskiranih crnokošuljaša koji su dizali desnicu u fašistički pozdrav, za što nema nikakvog opravdanja, valja ćemo se tu složiti'', kazao je Tomašević.

Selak Raspudić zatim je pozvala gradonačelnika da se ispriča građanima Zagreba što su ''uopće pristali na tu izložbu i što su se motali oko nje jer postoje za to pisani tragovi''.

Zastupnik Domovinskog pokreta Ivan Grubišić ustvrdio je da je organizator izložbe dužan ispričati se građanima Zagreba zbog ''skandaloznog događaja'', a gradonačelnika je pitao hoće li od njih javno zatražiti ispriku.

Je li vama prihvatljivo, kao zastupniku desne političke opcije, da ljudi u crnom dižu desnicu u zrak kao fašistički pozdrav? Ja sam rekao sve što mi je neprihvatljivo, odnosno podržavam sve što je u Ustavu, od Domovinskog rata do ZAVNOH-a'', poručio je Tomašević.

Herman poručio Tomaševiću: Budi frajer i odobri treći koncert

Potpredsjednik Gradske skupštine HDZ-ov Mislav Herman rekao je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću kako mu se zapravo čini da je on "prikriveni fan Marka Perkovića Thompsona" jer tko bi drugi u istoj godini odobrio ne jedan nego čak dva Thompsonova koncerta usred grada Zagreba.

"Vjerojatno ste time prije izbora htjeli pokazati da unatoč političkim razlikama znate prepoznati domoljubnu emociju, znate prepoznati zajedništvo i snagu pjesme koja je za većinu građana podsjetnik na dane ponosa i slave", rekao je Herman Tomaševiću te mu predložio da "bude frajer" i ove godine u zagrebačkoj Areni odobri i treći Thompsonov koncert.

Rekao je Tomaševiću da mu je jasno da se "nalazi u pomalo nezavidnoj situaciji" jer je Thompsonov koncert 27. prosinca u Areni koji je odobrio pravdao vjerojatno time da nije bio upoznat s repertuarom pjesama.

"Teško mi je povjerovati kako ste mislili da će ovo ljeto Marko Perković Thompson umjesto Bojne Čavoglave na Hipodromu pjevati Zeku i potočića", poručio je Herman Tomaševiću.

Tomašević mu je odgovorio da su dozvolili Thompsonov koncert na Trgu bana Jelačića povodom dočeka rukometaša i na tom koncertu "nije bilo korištenja protuustavnog i ustaškog pozdrava, a na Hipodromu je bilo".

Također je rekao da su se uoči koncerta na Hipodromu pjevale ustaške pjesme "Jure i Bobana" u centru grada pred policijom, a policija nije reagirala. Nakon koncerta u Hrvatskom saboru se koristio ustaški pozdrav i predsjednik Sabora (Gordan Jandroković) nije reagirao. Tomašević je rekao i da se u kameru javne televizije su pojedinci uzvikivali taj ustaški pozdrav uoči koncerta i sud je rekao da su bili ushićeni zbog koncerta i zato ih nije kaznio.

"I na naše kritike oko toga vaše kolege iz HDZ-a koje upravljaju tim institucijama su rekli da je problem u tome što je gradska vlast dozvolila koncert", rekao je Tomašević te poručio da je s obzirom na to danas na dnevnom redu Gradske skupštine prijedlog zaključka SDP-a i Možemo! oko pravila koji će vrijediti za sve izvođače u gradskim prostorima vezano za koncerte i druge događaje.

Jonjić: Hoće li Vesna Bosanac dobiti javnu površinu u Zagrebu

Gradski zastupnik Tomislav Jonjić (Jedino Hrvatska!) pitao je gradonačelnika Tomaševića hoće li uložiti svoj politički autoritet da legendarna dr. Vesna Bosanac dobije javnu površinu nazvanu njezinim imenom ili će i dalje "problem biti u tome što ona simbolizira pobjedu i pobjednike iz 1991., one koji su skoro goloruki porazili one što su se pod jugoslavenskom zastavom i crvenom zvijezdom petokrakom našli na strani pobjednika u svibnju 1945.".

Jonjić je rekao da su na prošloj sjednici na kojoj su vladajući preimenovali četiri ulice tada podsjetili da jedna skromna površina nadomak Jarunskog jezera već godinama čeka da bude nazvana parkom dr. Vesne Bosanac, ravnateljice vukovarske bolnice u vrijeme velikosrpske-jugoslavenske agresije na RH.

Podsjetio je i da su na to imenovanje pozitivno mišljenje dali Mjesni odbor - Gajevo i Vijeće gradske četvrti Trešnjevka - jug, a i da je riječ o ženi pa samim time ima i komparativnu prednost koja je "današnjoj pseudofeminističkoj većini u ovoj Skupštini osobito važna" ali usprkos tome nikako da to njezino ime dođe na dnevni red.

Tomašević je Jonjića pitao je li on stvarno vjeruje ono što govori da on misli ili to tek tako govori jer misli da to njegovi birači žele čuti. "Trešnjevka - jug gdje smo mi u većini je glasovao o tom prijedlogu da se na Trešnjevci javna površina imenuje po dr. Vesni Bosanac. Ja to podržavam", poručio je Tomašević.