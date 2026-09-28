Tomašević: Ne pristajem na ultimatume! Sindikalni lideri nisu pregovarali u dobroj vjeri

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se uoči velikog štrajka u kojeg u ponedjeljak u 3:30 kreću radnici ZET-a i Zagrebačkog Holdinga. Poručuje kako ne pristaje na ultimatume...

- Nažalost, nije postignut dogovor između sindikata i uprava ZET-a i Zagrebačkog holdinga d.o.o. jer smatram da sindikalni lideri nisu pregovarali u dobroj vjeri. To znači da u ponedjeljak 28.9. rano ujutro nastupa štrajk koji će prvenstveno imati posljedice na potpunu obustavu gradskog javnog prijevoza, a time i na ukupni promet u cijelom Zagrebu i okolici. Za vrijeme štrajka u poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije zakonski je propisano da se moraju obavljati tzv. „nužni poslovi“ kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti građana i zdravlja pučanstva. Uprave poduzeća su po uzoru na europsku praksu predložile da za vrijeme štrajka radi 41 % radnika u ZET-u te 47 % u Čistoći koja obavlja odvoz otpada, a sindikati su predložili da u ZET-u radi samo 1,5 % radnika, a u Čistoći samo 3,5 % radnika - poručuje na početku objave Tomašević.

Odmah nastavlja:

- Za takve sporove je zakonski propisana arbitraža koja daje pravorijek o minimumu nužnih poslova, no iako arbitraža nije završena zbog odugovlačenja sindikata - oni su odlučili da ne odgađaju štrajk. Tako da je moguć scenarij u kojem u ponedjeljak neće voziti niti jedan od oko 300 autobusa i 200 tramvaja. To je nezabilježeno u Hrvatskoj, pa čak i u europskoj praksi i smatram da je izrazito neodgovorno od strane sindikalnih lidera ZET-a i Holdinga. Primjerice, u Madridu je za vrijeme štrajka 2024. godine moralo voziti čak 75 % gradskih autobusa od 6h do 9:30h, a izvan tog vremena čak 50 %. S druge strane, u Barceloni je za vrijeme štrajka 40 % autobusa moralo voziti od 6:30h do 9:30h te od 16:00h do 20:00h, a izvan tog vremena 20 % autobusa - poručuje Tomašević.

Uputio je poruku stanovnicima Zagreba:

- Molim građane Zagreba da u ovoj situaciji budu mirni i dostojanstveni. Razumijem frustraciju, ali nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a i Holdinga nije prihvatljivo. Ako slučajno vidite kojeg radnika ZET-a ili Holdinga da radi, unatoč štrajku, molim vas da im zahvalite. Pozivam vas na solidarnost, tj. da ponudite prijevoz svojim automobilom neznancima koje vidite da pješače ili čekaju javni prijevoz, a posebice starijima. Preporučam svim radnicima planiranu zajedničku vožnju, tj. da se više kolega koji idu na posao iz sličnih dijelova grada voze na posao zajedno. Naime, od 7 do 9 ujutro te od 15 do 17 sati treba očekivati velike gužve koje se jedino mogu smanjiti ukoliko u svakom automobilu ne budu samo vozač ili vozačica kao što je to uobičajeno. Naravno, za kraće relacije, ukoliko je to moguće, opcije su i pješačenje i bicikliranje. Također, ako je ikako moguće, taksije ostavite za one kojima će to biti najpotrebnije - starije i bolesne osobe koje moraju u bolnicu i slično.

Zatim je uputio apel poslodavcima.

PORUKA POSLODAVCIMA ZAGREBA Poslodavce pozivam da organizirate za što veći broj radnika posao od doma, a ako to nije moguće, da prilagodite početak i kraj radnog vremena kako bi radnici mogli izbjeći najveće gužve koje se očekuju od 7:00h do 9:00h i od 15:00h do 17:00h.

Ima poruku i za sve radnike ZET-a i Holdinga...

- Svi radnici ZET-a i Holdinga koji u ponedjeljak želite raditi, nitko vas u tome ne smije spriječiti i očekujem da sindikati omoguće radnicima koji nisu u štrajku da rade. Svi radnici koji ste se odlučili štrajkati, ne smije vas se u tome isto tako fizički ometati.

Ukoliko ste se odlučili na štrajk, s obzirom da nije završena arbitraža o nužnim poslovima, morate znati da ne namjeravamo platiti dane koje ste proveli u štrajku, pa vas molimo da oko toga kontaktirate sindikate - piše Tomašević.

U nastavku objave navodi:

- Mi znamo da naši radnici u ZET-u i Holdingu rade objektivno zahtjevan i važan posao, i nama je stalo do toga da radnici imaju dobre uvjete rada, i da im plaće rastu. Kad sam preuzeo upravljanje gradom prije 5 godina, plaće radnika u gradskim poduzećima bile su male i čim smo u dvije godine stabilizirali gradske financije, počeli smo znatno povećavati plaće operativnih radnika u ZET-u i Holdingu svake godine. Od 2023. godine do danas smo plaće operativnih radnika u Holdingu i ZET-u i povećali od 60 % (vozači ZET-a) do 85 % (komunalni radnici Čistoće), što je bez presedana u povijesti ovih poduzeća. Naša ponuda je da plaće i dalje rastu ove godine, prema stopi koja je viša od rasta plaća u Zagrebu. Isto tako smo ponudili da plaće svake godine rastu prema stopi rasta cijena, tako da naši radnici budu zaštićeni od inflacije. I dalje ćemo ulagati u novu opremu i nova vozila kako bi se poboljšali i drugi uvjeti rada.

Za kraj je uputio poruku sindikalnium liderima ZET-a i Holdinga.

- Kao gradonačelnik sam izabran od građana Zagreba da odgovorno upravljam financijama Grada Zagreba i ne mogu prihvatiti nerealne zahtjeve koje ne mogu podnijeti gradske financije. Smatram krajnje neodgovornim da štrajk niste odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Tražim dijalog, a ne proširenje i povećanje zahtjeva. Apeliram na razum i odgovornost. Ne pristajem na ultimatume!

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