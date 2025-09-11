Tomašević o GUP-u: 'Nakon tri rasprave nije bilo primjedbe za Botinec. Utrka je s vremenom'

Početak sjednice zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak obilježile su najavljene izmjene GUP-a protiv kojih su jutros prosvjedovali mještani Botinca, dok je dio oporbenih zastupnika zatražio da se ta točka izostavi s dnevnoga reda, no gradonačelnik je izjavio da se GUP-om 'zaustavlja loš urbanizam'.

Uoči sjednice Gradske skupštine, mještani zagrebačkog Botinca i okolnih naselja prosvjedovali su, naime, zbog izmjena i dopuna GUP-a. Ističu da za naselje Botinec izmjene GUP-a predviđaju trasu ceste koja prelazi preko legalno izgrađene kuće, oduzima dvorište-igralište dječjem vrtiću te ugrožava garažu lokalnog DVD-a.

Gradonačelnik je na konferenciji za medije nakon aktualnog sata, pak, izjavio da tijekom tri javne rasprave nije bilo niti jedne primjedbe vezane za Botinec, ali i obećao da će se ruta ceste revidirati u novom GUP-u.

"Međutim, svako odgađanje donošenja GUP-a znači nove višestambene zgrade koje će potpuno rasturiti cijelu komunalnu, prometnu i drugu infrastrukturu Botinca. Znači, mi smo u utrci s vremenom, ne samo u Botincu, nego u cijelom gradu", ustvrdio je.

Poručio je kako zato nije problem u cesti, već u urbanizmu.

Tomašević je ocijenio kako će ove godine vjerojatno biti dvostruko više zahtjeva za građevinske dozvole, nego što je bilo prije dvije godine. Sve što je započeto mora se i završiti po starom GUP-u, pa tako i planirane zgrade u Botincu, rekao je i pri tome istaknuo da je zahtjev za najveću zgradu od 140 stanova stigao prekjučer.

"Zato nije nebitno hoće li GUP biti usvojen sada ili za mjesec dana, isto kao što ne bi bilo nebitno da je GUP bio usvojen početkom ove godine kao što je trebao biti", naveo je.

Klub HDZ-DP-HSU, Klub Jedino Hrvatska! i nestranački Goluža tražili izostavljanje GUP-a s dnevnoga reda

U kontekstu tog problema, Klub gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU, Klub Jedino Hrvatska! i nestranački Trpimir Goluža tražili su da se točka GUP-a izostavi s dnevnoga reda i da se donese novi GUP, a ne izmjene.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU Mario Župan na konferenciji za medije poručio je kako se izmjenama GUP-a ne rješava ključna prometna infrastruktura, strategija, rokove izgradnje škola, vrtića i javnih ustanova, niti priuštivog stanovanja, Za rebalans proračuna ocijenio je da u njemu nema projekata koji su bili dio predizbornih obećanja.

Zastupnica Marija Selak Raspudić (Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista) izjavila je kako ne pristaju na moralnu ucjenu da je onaj koji je za Tomaševićev GUP - na strani dobra, a onaj koji je protiv - da je na strani zla. Smatra kako ove izmjene ne donose niti jednu novu razvojnu viziju grada.

SDP-ovi Sara Medved i predsjednik Skupštine Matej istaknuli su kako je vrijednost GUP-a izuzetna i ne može se odgoditi te da se po pitanju ceste dogodila pogreška koja se može popraviti.

Aktualni sat obilježile razne teme: Jarun, Kino Europa, škole

Zagrebački gradski zastupnici aktualni sat u četvrtak su iskoristili da gradonačelniku Tomaševiću postave pitanja o raznim temama.

Gradski zastupnik SDP-a Joško Klisović gradonačelnika je upitao o revitalizaciji Rekreacijsko-sportskog centra Jarun s obzirom na to da su prošle tri godine otkako je Skupština usvojila zaključak o revitalizaciji.

Tomašević je rekao kako je po pitanju odmuljivanja napravljena studija s Hrvatskim vodama te će se sediment postepeno ispuštati u Savu.

Idući tjedan bit će raspisana javna nabava za projekt, na proljeće će biti raspisana javna nabava za izvođača radova, a odmuljivanje bi onda trebalo početi na jesen sljedeće godine. Trajat će tri godine jer se neće smanjivati razina vode i isušivati jezero kako se ne bi poremetili vodeni sportovi i kako se ne bi dogodilo što se dogodilo Trakošćanu, dodao je.

Što se tiče samog projekta uređenja Jaruna, također je provedena studija koja je podloga za Urbanistički plan uređenja (UPU), a za čiju će proceduru biti potrebno oko godinu dana, a nakon što ga Skupština usvoji iduće godine, može se ići u gradnju novih objekata i intervencije.

Tomislav Domes (Možemo!) upitao je kada se može očekivati početak radova na Kinu Europa, kultnom mjestu zagrebačke kulture, koje je zatvoreno već šest godina.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet naveo je kako su pri preuzimanju Grada zatekli određene projekte za obnovu, no potres ih je obezvrijedio te se pokazalo da je zgrada oštećenija nego što se mislilo. Javna nabava za izvođača radova je završena prije osam dana, a radovi će biti gotovi na ljeto 2027. jer je posao zahtjevan. Velika investicija od nešto više od 11 milijuna eura s PDV-om bit će pokrivena pola sredstvima EU, a pola iz kredita EIB-a, odnosno gradskog proračuna, rekao je Korlaet.

Dragana Turkalj (Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista) istaknula je kako postoje druga područja za koja je Grad trebao preuzeti inicijativu i riješiti ih prije uvođenja seksualnog odgoja, a jedno od tih područja je prehrana srednjoškolaca koji nemaju osiguranu prehranu te se hrane u pekarama.

Zamjenica Danijela Dolenec istaknula je kako su prioriteti zdravstveni odgoj djece te unapređenje njihova zdravlja, kao i mentalnog zdravlja te da je riječ o "kišobranu inicijativa", a što se same prehrane tiče, istaknula je kako su oni sa zdravom prehranom u školama prvi i krenuli te da je prostor fundamentalni izazov kod srednjih škola jer su često u skučenim zgradama.

Mislav Krasić (Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista) upitao je zagrebačkog gradonačelnika zašto su se umjesto obnove gradske imovine, nekretnine kompleksa u Pierottijevoj ul. 11, odlučili financirati udrugu Attack "koja de facto uzurpira taj prostor".

Tomašević je pak odgovorio kako u tom kompleksu zgrada nisu sve u istom stanju, a odrađene su određene sanacije odmah nakon potresa. Naveo je kako je sama lokacija dugo bila predviđena za kongresni centar, no za to su našli bolju lokaciju - između Ine i Hipodroma, a što se tiče same lokacije gdje je Medika, gradonačelnik je najavio kako će se napraviti projektiranje za cjelovitu obnovu tog kompleksa u kulturni centar.

Što se tiče financiranja udruge Attack Tomašević je rekao da se kao i sve druge udruge, javlja na natječaje o kojima odlučuju Kulturna vijeća prema zakonu, a Grad ju je financirao i prije.