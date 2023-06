Tomašević o otpadu: Nije točno da se povećao iznos koji ide C.I.O.S.-u, to oporba plasira...

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je u Dnevniku HTV-a te komentirao dvije godine svog mandata, problem otpada...

Poručio je kako smatra da jedan mandat nije dovoljan za sve potrebe koje su potrebne u Zagrebu te da je i prije izbora govorio da ga zanimaju dva mandata, ali ne i treći.

Dodao je kako su zadovoljni s onime što su do sad napravili te da su Zagreb spasili od ruba bankrota. Osim toga, rekao je Tomašević, pokrenuli su i brojne projekte koji će se u punoj snazi vidjeti u drugoj polovini mandata. Najavio je kako će Grad povući iz Fonda solidarnosti oko 185 milijuna eura.

Što se tiče otpada, Tomašević je rekao kako je Grad povećao odvoz za 30 posto u samo devet mjeseci.

- Manje otpada ide na Jakuševec jer ga se upravo odvaja kroz recikliranje i kompostiranje. Što se tiče Pripuza i C.I.O.S. grupe te ovoga što plasira oporba, pa čak i većina vladajuće većine, da smo povećali broj ugovora i da se povećao iznos koji ide grupi, to je netočno. Znači upola manje od Grada u C.I.O.S. grupu ide otkad sam ja gradonačelnik - rekao je.

Rekao je i kako je glomazni otpad prije išao tim poduzećima, ali da sada više ne ide već da Grad sam upravlja glomaznim otpadom.

- Biootpad je isto išao tim poduzećima, više ne ide. Znači, sve ono što smo mogli staviti kao što smo obećali u gospodarenje gradskih tvrtki smo i napravili. Što se tiče postrojenja za obradu miješanog otpada, za kompostanu i što se tiče sortirnice, mi to ne možemo sami riješiti jer to košta 2 milijarde kuna. Nijedna županija u Hrvatskoj to ne može riješiti i za to postoji država i fondovi EU-a da se to riješi - rekao je.