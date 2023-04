Tomašević otkrio: 'Cijene vrtića u Zagrebu ostaju iste. Veći je imovinski cenzus zbog inflacije'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u srijedu da cijene u zagrebačkim gradskim vrtićima ostaju iste, a da je Gradska uprava čak i povećala imovinske cenzuse za različite platne razrede zbog inflacije kako bi roditelji i dalje plaćali iste cijene.

- Cijene vrtića u Zagrebu ostaju iste, imamo četiri kategorije cijena koje ovise o prihodima po članu kućanstva - rekao je Tomašević u emisiji Zagrebi po Zagrebu na Radio Sljemenu.

Demantirao je tako navode zagrebačkog zastupnika Renata Petaka o poskupljenju vrtića u Zagrebu. Istaknuo je da je iznos participacije roditelja jednak kao i do sada - 600, 450, 300 i 150 kuna, ovisno o kategoriji. Naglasio je da se u odluci o mjerilima za izračun cijena vrtića koje plaćaju voditelji, čak povećao imovinski cenzus za te kategorije, za iznos inflacije koji je prošle godine bio 8 posto.

- Ono što smo napravili je suprotno od toga, budući da su se povećale plaće zbog inflacije, povećali smo i imovinski cenzus kako bi ljudi ostali u istim kategorijama i nadalje plaćali iste cijene. Nekima zbog toga što smo povećali cenzus za 8 posto, nekima će se možda i cijene smanjiti jer su ušli u nižu imovinsku kategoriju - istaknuo je Tomašević.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec izjavila je da se u toj odluci, radi o standardizaciji i ujednačavanju uvjeta za određivanje cijena vrtića, s obzirom da su ti uvjeti, kao i načini dokazivanja, do sada bili drugačije od vrtića do vrtića.

- Grad Zagreb ima 60 vrtića, a sada je ovom odlukom precizno propisano koji elementi dohotka ulaze i na koji način se oni dokazuju - istaknula je Dolenec.

Poručila je da se time želi postići pravednost da ljudi sa svojim stvarnim prihodima ulaze u kategorije plaćanja. Napomenula je i da u Zagrebu, trećina roditelja vrtić plaća između 0 i 20 eura, 20 posto ih plaća između 20 i 40 eura, dok je maksimalna participacija roditelja u cijeni vrtića 80 eura.

Istaknula je da su neoporezivi prihodi i do sada ulazili u izračun imovinskog cenzusa roditelja, no ne u svim vrtićima, pa je namjera ove odluke da se to standardizira - odnosno da u svim vrtićima vrijede ista mjerila.

Istaknula je, međutim, da je proširen popis neoporezivih dohodaka, u koje od sada ulaze i nagrade za rad i dodaci za prehranu.

- Proširen je obuhvat onoga što spada u neoporezive, ali ono što je bitno da sve ustanove na isti način obračunavaju prihode kućanstava i da na isti način ih roditelji dokazuju. Nama je u interesu da cijene vrtića budu pristupačne i da vodimo računa o socijalnoj osjetljivosti - poručila je Dolenec u izjavi medijima na akciji Denim Day.

