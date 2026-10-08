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ODLUKA UPRAVE

Tomašević: 'Plaće u ZET-u idu sutra. Kolektivnog ugovora i dalje nema. Ponuda stoji'

Piše Iva Tomas,
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Tomašević: 'Plaće u ZET-u idu sutra. Kolektivnog ugovora i dalje nema. Ponuda stoji'
Zagreb: Tramvaji i autobusi voze na svim linijama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Dakle, svim stranama je u interesu da što prije potpišemo kolektivni ugovor, istaknuo je

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak je održao konferenciju za medije, a osvrnuo se i na plaće u ZET-u te na štrajk.

- Očekujemo da arbitraža u slučaju Holdinga završi brzo, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, dodajući kako je ona krenula prije nego arbitraža u slučaju ZET-a, pa će prije i završiti.

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Nakon trodnevnog štrajka i sudske zabrane istog, radnici Holdinga i vozači ZET-a vratili su se na posao. Prema riječima gradonačelnika paralelno traju dva postupka.

- Istodobno pregovaramo o novom kolektivnom ugovoru i traje arbitraža. To su dva odvojena postupka, sastanci su svakodnevni, rekao je i dodao kako štrajk radnicima neće biti plaćen. 

Naveo je i da plaća u ZET-u ide sutra, u petak, i to odlukom uprave.

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- Plaća u ZET-u ide sutra, i to jednostranom odlukom uprave, jer kolektivnog ugovora trenutačno nema. Dakle, svim stranama je u interesu da što prije potpišemo kolektivni ugovor, istaknuo je.

Dodao je kako je ista ponuda na stolu, koja je bila i prije štrajka. O detaljima pregovora i arbitraže nije davao dodatne informacije.

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