Tomašević: Protuprosvjedi su mi nevjerojatni. Na Hodu su lažirali popis izvođača zbog Thompsona

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je s manifestacije Trnjanski kresovi kako mu je nevjerojatno da su se uz nju počeli održavati protuprosvjedi, a zbog nastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona na današnjem Hodu za život prozvao je organizatore za lažiranje popisa izvođača. U izjavi novinarima u subotu na Trnjanskim kresovima Tomašević je podsjetio da je i u svom prvom mandatu obilježavao Dan oslobođenja Zagreba, kao i da je najavio da će isto činiti i u drugome mandatu. "Demokratski sam izabran, ništa ne skrivam, ničega se ne sramim", poručio je. Smatra da treba slaviti dan kad je "srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarce, žene i djecu zbog druge rase, nacionalnosti, vjere ili političkih stavova".

Podsjetio je i da je u izvorišnim osnovama u Ustavu RH jasno navedeno da se državnost Hrvatske provlači i kroz odluke ZAVNOH-a, a nasuprot NDH. "I to nikome do sada nije bilo sporno", istaknuo je te podsjetio da su Trnjanski kresovi obnovljeni prije 12 godina, sedam godina prije nego što je postao gradonačelnik.

Nakon završetka borbi bilo je zločina iz odmazde

"I godinama nije bilo nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom, u posljednjih nekoliko godina smetaju. Moje je pitanje – zašto?", rekao je zagrebački gradonačelnik.

Nevjerojatno mu je da se održavaju ti prosvjedi te naglasio da on ide na obilježava svih državnih praznika – Dana domovinske zahvalnosti u Kninu, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Vukovaru, na Dan državnosti u Zagrebu, kao i šumu Brezovica na Dan antifašističke borbe.

"Koliko se političara s time može pohvaliti u zadnjih pet godina? To su sve državni praznici, u našem su ustavu i ja to poštujem", dodao je.

Novinari su ga pitali i je li Josip Broz Tito heroj ili zločinac na što je zagrebački gradonačelnik rekao da je Tito vodio antifašističku borbu "i to je nesporno", a istaknuo je i da uvijek govori "da je nakon završetka borbi (u Drugom svjetskom ratu) bilo zločina iz odmazde". "I za to nema opravdanja", rekao je Tomašević te na pitanje novinara osuđuje li te partizanske zločine odgovorio – "Naravno".

Organizatori su lažirali popis izvođača na Hodu za život

U Zagrebu je danas održan i prvi ovogodišnji "Hod za život" na kojem je nastupio i pjevač Marko Perković Thompson kojeg organizatori nisu prijavili kao izvođača, te su ga novinari pitali postoji li mogućnost da će iduće godine zabraniti održavanje te manifestacije, što je Tomašević otklonio podsjetivši da dozvolu za nju daje policija, a ne Grad Zagreb.

"Tako da će ga sljedeće godine sigurno biti i tu ništa nije sporno. A što s tiče različitih dozvola Grada to ćemo još vidjeti", rekao je.

Ponovio je da Thompson i dalje neće moći nastupati "i zarađivati" u prostorima koji su u vlasništvu Grada. "Kad je riječ o javnim površinama, moram priznati da mi je dosta nevjerojatno da su organizatori 'Hoda za život' išli lažirati popis izvođača na Zrinjevcu, da bi Thompson tamo otpjevao jednu pjesmu", dodao je.

Thompson je otpjevao pjesmu "Lijepa li si", a Tomašević je, nakon pitanja novinara, rekao da ga pjesma ne smeta . "Smeta mi lažiranje popisa izvođača i govorenje u medijima da Thompson neće nastupiti, a na kraju je nastupio. Al' dobro", prokomentirao je.