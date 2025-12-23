Obavijesti

Novi Memorandum

Tomašević u Šangaju potpisao sporazum o suradnji dva grada. Prvi potpisan prije 45 godina

Foto: Grad Zagreb

Šangajski gradonačelnik Gong Zheng podržao je ideju o uspostavi izravne avionske linije, te predložio je jačanje suradnje na području gospodarstva, trgovine, znanosti i tehnologije, zelene i digitalne tranzicije, kulture i turizma

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić završili su službeni posjet kineskom gradu Šangaju, gdje je potpisan sporazum o suradnji između dva grada, 45 godina nakon prvog takvog sporazuma, izvijestili su u utorak iz Grada Zagreba.  

Novi Memorandum o razumijevanju između Grada Šangaja i Grada Zagreba 2026.-2029. definira područja suradnje koja uključuju pametne gradove i digitalizaciju, gospodarstvo, urbano planiranje, održivi razvoj i zaštitu okoliša, obrazovanje, turizam, kulturu, zdravstvo, sport, znanost i tehnologiju.  

"Grad Šangaj je jedan od najvećih i najpropulzivnijih svjetskih gradova, a s Gradom Zagrebom je 1980. godine, kao s tek šestim po redu od čak 96 gradova, sklopio sporazum o suradnji. To puno govori i o Zagrebu kao gradu čiji međunarodni značaj prelazi njegovu veličinu", rekao je prilikom potpisivanja sporazuma gradonačelnik Tomašević. 

Dodao je da ga se posebno dojmio šangajski tehnološki sektor, ali i kulturni sadržaji, sveučilišne aktivnosti i urbanističko planiranje, te da vjeruje da u ovim segmentima mogu produbiti suradnju.

"Veliki korak u tom smjeru bila bi i uspostava izravne avionske linije između Zagreba i Šangaja", rekao je Tomaševič koji je pozvao gradonačelnika Šangaja da posjeti Zagreb. 

Šangajski gradonačelnik Gong Zheng podržao je ideju o uspostavi izravne avionske linije, te predložio je jačanje suradnje na području gospodarstva, trgovine, znanosti i tehnologije, zelene i digitalne tranzicije, kulture i turizma. 

Tijekom posjeta zagrebačka delegacija održala je niz sastanaka s predstavnicima gradske uprave Šangaja, kulturnim i obrazovnim ustanovama te predstavnicima privatnog sektora, poput Povijesnog muzeja Šangaja, Gradske knjižnice, Centra za urbano planiranje, Šangajskog sveučilišta za međunarodno poduzetništvo i ekonomiju, Razvojnog centra Huaweija i UniDT centra za razvoj umjetne inteligencije, navodi se u priopćenju.

U Gradskoj upravi kažu da je posjet Šangaju uslijedio nakon niza posjeta Zagrebu dužnosnika Grada Šangaja u posljednjih godinu dana te nakon što je zagrebačka Gradska skupština 11. studenoga 2025. donijela Odluku o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju Grada Šangaja i Grada Zagreba 2026.-2029.

Šangaj je najveći kineski grad s oko 25 milijuna stanovnika te jedan od najvećih gradova na svijetu. Trgovačko je i financijsko sjedište Kine i jedan od vodećih svjetskih gospodarskih centara.  

