Zbog nevremena u Zagrebu 100-tinjak intervencija: 'Noćas i sutra budite na oprezu...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da su gradske službe u četvrtak imale preko 100 intervencija, uglavnom vatrogasnih, ali i Zrinjevca zbog srušenih stabala i grana te Zagrebačkih cesta i ZET-a, a najavio je i kako službe ostaju u pripravnosti tijekom noći i sutrašnjeg dana.

"Imali smo preko 100 intervencija, uglavnom vatrogasaca ali i Zrinjevca kad je riječ o srušenim stablima i granama, Zagrebačkih cesta kad je riječ o semaforima i raskrižjima koje je trebalo hitno popraviti te ZET-a koji je isto tako uklanjao kvarove koji su bili u tramvajskoj mreži ili stabla koja su prepriječila neke autobusne linije. Tako da su se sve prepreke vrlo brzo uklanjale", izjavio je gradonačelnik.

Naglasio je da je najbitnije da cijeli dan nema ozlijeđenih, i da se sve rješavalo vrlo brzo, da nema velikih poremećaja u funkcioniranju grada.

Najnoviji podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, kaže, pokazuju da bi vrlo jak vjetar, odnosno opasni vremenski uvjeti, mogli potrajati sve do sutra.

Pozvao je građane da i noćas i sutra budu na oprezu te da prate upute nadležnih institucija.

Sve službe, ističe, ostaju u pripravnosti tijekom cijele noći i sutrašnjeg dana. "Od Zimske službe koja je spremna, službi Zagrebačkih cesta i cijelog Holdinga, Zrinjevca, Vodoopskrbe i odvodnje, Čistoće, kao i vatrogasaca. Svi su spremni", poručio je Tomašević.

Također je napomenuo da je sukladno najavama, iz sigurnosnih razloga, za promet zatvorena Sljemenska cesta.

Podsjetio je da su jučer navečer iz Grada Zagreba obavijestili javnost čim su od Državnog hidrometeorološkog zavoda dobili podatke kakvo vrijeme se očekuje u Zagrebu.

"Upozorili smo na vrlo jak vjetar i na potencijalno obilne padaline i da bi to moglo biti vrijeme koje može biti opasno za građane i koje može uzrokovati određene prekide u funkcioniranju grada i da se prate informacije od nadležnih tijela", podsjetio je gradonačelnik.