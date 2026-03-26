OSTAJU U PRIPRAVNOSTI

Zbog nevremena u Zagrebu 100-tinjak intervencija: 'Noćas i sutra budite na oprezu...'

Piše HINA,
Zbog nevremena u Zagrebu 100-tinjak intervencija: 'Noćas i sutra budite na oprezu...'
Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar ruše drveće koje pada po automobilima | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Najnoviji podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, kaže, pokazuju da bi vrlo jak vjetar, odnosno opasni vremenski uvjeti, mogli potrajati sve do sutra

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da su gradske službe u četvrtak imale  preko 100 intervencija, uglavnom vatrogasnih, ali i Zrinjevca zbog srušenih stabala i grana te Zagrebačkih cesta i ZET-a, a najavio je i kako službe ostaju u pripravnosti tijekom noći i sutrašnjeg dana.

Apokalipsa u Zagrebu: Stabla drobila automobile, izdano novo upozorenje! 00:42
Apokalipsa u Zagrebu: Stabla drobila automobile, izdano novo upozorenje! | Video: 24sata/pixsell

"Imali smo preko 100 intervencija, uglavnom vatrogasaca ali i Zrinjevca kad je riječ o srušenim stablima i granama, Zagrebačkih cesta kad je riječ o semaforima i raskrižjima koje je trebalo hitno popraviti te ZET-a koji je isto tako uklanjao kvarove koji su bili u tramvajskoj mreži ili stabla koja su prepriječila neke autobusne linije. Tako da su se sve prepreke vrlo brzo uklanjale", izjavio je gradonačelnik.

Naglasio je da je najbitnije da cijeli dan nema ozlijeđenih, i da se sve rješavalo vrlo brzo, da nema velikih poremećaja u funkcioniranju grada.  

ANALIZA ULAGANJA HDZ napao Tomaševića: 'Većinu projekata plaćaju država i EU'
HDZ napao Tomaševića: 'Većinu projekata plaćaju država i EU'

Najnoviji podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, kaže, pokazuju da bi vrlo jak vjetar, odnosno opasni vremenski uvjeti, mogli potrajati sve do sutra. 

Pozvao je građane da i noćas i sutra budu na oprezu te da prate upute nadležnih institucija. 

Sve službe, ističe, ostaju u pripravnosti tijekom cijele noći i sutrašnjeg dana. "Od Zimske službe koja je spremna, službi Zagrebačkih cesta i cijelog Holdinga, Zrinjevca, Vodoopskrbe i odvodnje, Čistoće, kao i vatrogasaca. Svi su spremni", poručio je Tomašević. 

Također je napomenuo da je sukladno najavama, iz sigurnosnih razloga, za promet zatvorena Sljemenska cesta.   

NE PUTUJTE! NEVRIJEME NE POPUŠTA! I za sutra izdan crveni alarm. Vakula otkrio što očekivati za vikend...
NEVRIJEME NE POPUŠTA! I za sutra izdan crveni alarm. Vakula otkrio što očekivati za vikend...

Podsjetio je da su jučer navečer iz Grada Zagreba obavijestili javnost čim su od Državnog hidrometeorološkog zavoda dobili podatke kakvo vrijeme se očekuje u Zagrebu. 

"Upozorili smo na vrlo jak vjetar i na potencijalno obilne padaline i da bi to moglo biti vrijeme koje može biti opasno za građane i koje može uzrokovati određene prekide u funkcioniranju grada i da se prate informacije od nadležnih tijela", podsjetio je gradonačelnik.

UŽIVO Dramatično stanje diljem Hrvatske: Vjetar ruši sve pred sobom, auti skroz uništeni!
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dramatično stanje diljem Hrvatske: Vjetar ruši sve pred sobom, auti skroz uništeni!

Stigla je velika promjena vremena. ​Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Da policija nije slučajno zaustavila Erora s gotovinom, jasno je svakome jer je zaustavljen u prostoru Schengena. Saznali smo tko je misteriozna Slovakinja, otkud ona u Paradise Papers, i što kažu ljudi koji ju poznaju

