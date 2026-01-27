Tomislav Suknaić (68) i sin Željko iz Majskih Poljana kraj Gline jedva su izvukli živu glavu kad je razoran potres magnitude 6,2 prema Richteru 29. prosinca 2020. pogodio Baniju. Tomo je bosonog trčao u štalu spašavati svog pastuha Zekana, koji je ubrzo postao simbol potresom razrušene Banije. U Majskim Poljanama tad je poginulo petero ljudi. Najmlađa žrtva, Laura Cvijić, poginula je u Petrinji, a jedna žena podlegla je ozljedama u ožujku 2021.

Tomo Suknaić i dalje u Majskim Poljanama uzgaja konje autohtone pasmine hrvatskog hladnokrvnjaka, ima svoj OPG te za konje dobiva i poticaje. No Zekan više nije kod njega.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Zekan je sad negdje kraj mađarske granice, prvo je bio u Popovači. Bio mi je dosta sitan, vidio sam ga u oglasu i uzeo zbog njegove sive boje. Išao sam po njega u Otočac, ali slabije je na kilaži dobivao. Zekan moj... Sad imam drugog pastuha - otkrio je Tomo glasom u kojemu se osjećala sjeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Tomislav iz Majskih Poljana: 'Nakon potresa sam bosonog trčao spašavati svog Zekana’ | Video: 24sata/pixsell

'Bili smo zatrpani'

Društvo mu prave i dva ždrebeta od prošle godine, dok su ostalo kobile. Za svakog ima podatke o krvnoj lozi, ocu, majci... Sve je zapisano u njegovoj knjizi pastuha. Hrvatski hladnokrvnjaci su, pojašnjava, teži, radni konji, otporni i skromnih zahtjeva u prehrani. Kod Tome su cijeli dan vani na ispaši, a samo su najmlađi i jedna kobila koja ima kilu znatiželjno prišli ogradi kraj štale vidjeti tko im je to došao u posjet.

Prisjetio se Tomo i kobnog dana kad je umalo poginuo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Tomislav Suknaić i Zekan u Majskim Poljanama | Video: KanalRi

- Ja i moj Željo bili smo zatrpani, ostali smo pod štokom i to nas je spasilo. Supruga Nada je radila, nasreću nije bila kod kuće. Taman smo Zekana malo trenirali da ga učimo voziti i svezali te pustili psa Garu da nas ne zeza. Sjedili smo na trosjedu, sin na jednoj strani, ja na drugoj. Kad je počelo, on je počeo bježati. Ja sam skočio i rekao: 'Ne' te ga povukao pod ovratnik. Ono drma, ljulja, ruši, ostalo još malo da izbije i taj štok... Taj bi zid pao i zatrpao nas, ovako je ostao kao okvir. Uvijek ima od gorega gore, u kući iznad nas poginuli su otac i sin, i to je još bila novija gradnja. Nas su spasili tesana građa i oni čepovi starinski s drvenim klinovima, to je radilo i pucalo - prisjeća se Tomo.

Nakon potresa imao je sreće da su im dobri ljudi vrlo brzo priskočili u pomoć. Prvo su im kolege iz firme u kojoj radi sin Željko donirali kontejner sa sanitarnim čvorom, a zatim su im dobri ljudi iz Trilja u samo tjedan dana dopremili, montirali i opremili montažnu kuću.

- Vratio sam odmah kontejner, što će mi, ja imam, a ima ljudi kojima treba i može pomoći - skromno kaže Tomo.

U montažnoj kući koju je dobio donacijom živi i danas dok čeka završetak nove, zamjenske kuće od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Tom je kućom Tomo i više nego zadovoljan, no u njoj, kaže, nema još života.

- Htjeli su odsjeći struju u montažnoj i spojiti na novu jer ima samo jedno brojilo za struju. Rekao sam da ne može to tako. Ovdje da odsiječeš gdje ima života, a tamo ćeš priključiti, gdje još nema vode, kanalizacije, stvari... Onda neće biti života ni tu ni tamo - bio je odlučan Tomislav.

Ta je montažna kuća, nastavlja, spojena na septičku, vodu iz bunara i struju. Inače, ključni problem koji muči mještane u Majskim Poljanama je što nemaju vodovod ni kanalizaciju. Svi imaju bunare, no voda u njima više nije za piće. Koriste je samo za pranje i higijenu.

- Ne znam što je preče, voda ili kanalizacija. Kad kiša nalije, septička probije ispod ceste. Zovnem čovjeka da ispumpa. Za dva dana, ako ima kiše, ona je puna, treba je opet prazniti - kaže Suknaić.

Rodom je iz Parnica pored Bosanske Dubice i u šali zna reći da ima više života nego mačka. Rođen je u štali, među konjima, od kojih je njegova obitelj oduvijek živjela. Odmalena Tomo je znao sve o konjima, jahao ih je bez sedla već s pet godina.

A onda je došao rat i Tomu su zarobili četnici.

Metak je već bio u cijevi, spreman za njega, i iako su mu rekli da ne mrda, Tomo se otrgnuo i otrčao u štalu pozdraviti se s konjima. Kad su mu na čelo prislonili cijev, netko je rekao da treba štedjeti municiju. Odlučili su ubiti ga batinama, no nekako je preživio. Slomljenih rebara, slomljene duše, ležao je na tlu, gotovo bez svijesti. Ali živ.

Ljudi su nam pomagali

Tog užasnog ljeta 1992., s nekoliko vrećica u rukama, sa ženom i dvoje djece otišao je u Hrvatsku. Promijenili su nekoliko adresa, dobri su mu ljudi, pričao nam je, pomogli s prvom kobilom, došlo je prvo ždrijebe, pa sljedeće...

- Mržnja najviše ubija onoga tko mrzi, on ne može zaspati. Ti tamo što su mene tukli, oteli što god sam imao, kažem oprosti im Bože, nisu znali što čine. Od petorice jedan je još živ. Jedan je išao pecati ribu pa ga pogodila struja, drugi, jedinac u matere i ćaće, razgulio motorom koliko ide i poginuo, treći je poludio. Ne možeš sijati pšenicu, a očekivati da bereš kukuruz - mudro zbori Tomo.

Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uvjeravaju da će Tomo ubrzo dobiti priključke i namještaj za zamjensku kuću.

- Radovi na gradnji zamjenske obiteljske kuće u Glini, Majske Poljane 30, su završeni. Dana 15. prosinca 2025. godine sklopljen je ugovor za izvođenje radova vanjskog razvoda instalacije vodovoda i kanalizacije, no zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radove nije bilo moguće izvesti. Nakon što vremenski uvjeti to dozvole, započet će izvođenje radova, a ugovorni rok izvođenja iznosi 45 dana. Također, sklopljen je ugovor za opremanje nužnim namještajem zamjenskih obiteljskih kuća te će do kraja ovoga mjeseca biti završena isporuka i montaža namještaja u predmetnoj kući - poručili su iz ministarstva. 