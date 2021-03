Speleolog Tonći Rađa (67) proteklog je vikend čistio Aničinu Jamu u mjestu Žedno na Čiovu, a u višesatnom pretraživanju stotina kilograma otpada naišao je na američku vojnu meteorološku spravu.

Aničina jama već godinama služi kao kanta za otpatke mjesnog stanovništva, ali Tonći je uz asistiranje Dine i Antonia i to mjesto doveo u red.

I samog Tonćija i ekipu iznenadilo je otkriće, a vjeruje kako se radi o američkoj meteorološkoj sondi iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Do tog je podatka došao u suradnji s Radom Popadićem, osnivačem udruge Crometeo koji je za 24sata potvrdio kako se ne radi o opasnoj ili špijunskoj napravi već znanstvenom instrumentu koji služi za mjerenje temperature, vlage, tlaka zraka i vjetra.

- Za mjerenje temperature tla služe prizemne stanice, ali i radiosonde koje se nalaze na visinama do 11 kilometara pa zbog toga daju pregled svih slojeva zraka na kojima se odvijaju različiti vremenski uvjeti - rekao nam je Rade i nastavio:

- Osim temperature detektira se i vlažnost te brzina i smjer vjetra što je posebno bitno u, primjerice, zrakoplovnoj industriji, ali i vojnoj - zaključio je.

I to je ujedno objašnjenje ovog pronalaska. Nakon što radiosondama istekne "rok trajanja" one najčešće ne padnu gdje je isprva planirano pa često tvrtke ili institucije objave natječaje za one koji će pronaći sondu.

U ovom slučaju, Rade pretpostavlja da je sonda pala u nekom trenutku na prostor s kojeg ju je neki mještanin u neznanju maknuo i bacio u jamu. A upravo je Aničina jama godinama služila kao mjesto za otpatke. Barem je tako bilo do Rađinog dolaska.

Tonći redovito na svojem Facebooku objavljuje ulove iz jama, a s ekipom iz splitskog Speleološkog društva Špiljar sudjeluje u akcijama saniranja speleoloških objekata kako bi se tim prirodnim ljepotama vratio stari sjaj.

- Baš me jedan čovjek zvao na Čiovo da pregledam jedan bunar pa se ispostavilo da se radi o dubokoj jami na čijem je dnu podzemno jezero koje vjerojatno kontaktira s morem - zaključio je Tonći kojem su jame full-time posao.