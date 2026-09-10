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ZATVORENA SJEDNICA

Tonči Glavinić i službeno postao novi glavni državni inspektor

Piše HINA,
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Tonči Glavinić i službeno postao novi glavni državni inspektor
Zagreb: Predstavljanje razvojne vizije Kliničkog bolničkog centra Zagreb | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković u utorak je potvrdio da će Glavinić biti imenovan glavnim državnim inspektorom i tom prilikom naglasio da je Glavinić mlad čovjek, a već iskusan, građevinski inženjer koji je dio svoje karijere proveo u samom Inspektoratu.

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je u četvrtak imenovala Tonćija Glavinića novim glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata te ga, radi odlaska na novu dužnost, razriješila dužnosti državnog tajnika u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Premijer Andrej Plenković u utorak je potvrdio da će Glavinić biti imenovan glavnim državnim inspektorom i tom prilikom naglasio da je Glavinić mlad čovjek, a već iskusan, građevinski inženjer koji je dio svoje karijere proveo u samom Inspektoratu.

Izrazio je uvjerenje da će Glavinić, kao čovjek koji poznaje funkcioniranje i Inspektorata i Vlade, svoj posao obaviti jako dobro. "Nema ništa što je problematično da je vezano za njega, spreman je predano raditi i u tome će imati podršku Vlade“, rekao je među inim premijer.

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Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je danas članici Odbora za državnu službu Stanki Vučici ponovno dala ovlaštenje za obavljanje poslova predsjednika Odbora za državnu službu, s danom 18. rujna 2026., do imenovanja predsjednika tog Odbora, a najduže do isteka mandata članice Odbora.

Ozren Pavlović Bolf razriješen je dužnosti zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, a Martina Jeričević imenovana je zamjenicom člana na prijedlog Ministarstva turizma i sporta.

Na osobni zahtjev Danilo Ivezić razriješen je dužnosti člana Savjeta za nacionalne manjine, a Danilo Bunčić imenovan je novim članom tog Savjeta, kao predstavnik crnogorske nacionalne manjine temeljem provedenog postupka po objavljenom pozivu.

Zbog isteka mandata razriješeni su članovi Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik Katarina Glazer, Davor Pašalić i Dario Raić. Novim članovima imenovani su Katarina Glazer, Davor Pašalić i Ilija Pranjić.

Zbog isteka mandata razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka Ratko Salamon te je ponovno imenovan predsjednikom tog Upravnog vijeća.

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