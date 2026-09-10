Tonči Glavinić i službeno postao novi glavni državni inspektor

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je u četvrtak imenovala Tonćija Glavinića novim glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata te ga, radi odlaska na novu dužnost, razriješila dužnosti državnog tajnika u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Premijer Andrej Plenković u utorak je potvrdio da će Glavinić biti imenovan glavnim državnim inspektorom i tom prilikom naglasio da je Glavinić mlad čovjek, a već iskusan, građevinski inženjer koji je dio svoje karijere proveo u samom Inspektoratu.

Izrazio je uvjerenje da će Glavinić, kao čovjek koji poznaje funkcioniranje i Inspektorata i Vlade, svoj posao obaviti jako dobro. "Nema ništa što je problematično da je vezano za njega, spreman je predano raditi i u tome će imati podršku Vlade“, rekao je među inim premijer.

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je danas članici Odbora za državnu službu Stanki Vučici ponovno dala ovlaštenje za obavljanje poslova predsjednika Odbora za državnu službu, s danom 18. rujna 2026., do imenovanja predsjednika tog Odbora, a najduže do isteka mandata članice Odbora.

Ozren Pavlović Bolf razriješen je dužnosti zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, a Martina Jeričević imenovana je zamjenicom člana na prijedlog Ministarstva turizma i sporta.

Na osobni zahtjev Danilo Ivezić razriješen je dužnosti člana Savjeta za nacionalne manjine, a Danilo Bunčić imenovan je novim članom tog Savjeta, kao predstavnik crnogorske nacionalne manjine temeljem provedenog postupka po objavljenom pozivu.

Zbog isteka mandata razriješeni su članovi Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik Katarina Glazer, Davor Pašalić i Dario Raić. Novim članovima imenovani su Katarina Glazer, Davor Pašalić i Ilija Pranjić.

Zbog isteka mandata razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka Ratko Salamon te je ponovno imenovan predsjednikom tog Upravnog vijeća.