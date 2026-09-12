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BIO JE PONOS HRVATSKE

Toni je krenuo na put kako bi sinu Vinku ispunio obećanje...

Piše Luka Safundžić,
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Toni je krenuo na put kako bi sinu Vinku ispunio obećanje...
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storyeditor/2026-09-12/PXL_120926_158459047.jpg | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Toni Bošnjaković krenuo je s prijateljima na poseban biciklistički put od Zagreba do Međugorja, rutom preko Prijedora, Šipova i Kupresa.

Četiri dana, 433 kilometara i jedno obećanje koje je čekalo gotovo pet godina. Toni Bošnjaković krenuo je s prijateljima na poseban biciklistički put od Zagreba do Međugorja, rutom preko Prijedora, Šipova i Kupresa.

Od 12. do 15. rujna uz njega su prijatelj Ivan Kajtaz i još jedan član ekipe, a cijelo će putovanje bilježiti i objavljivati na društvenim mrežama. Bošnjaković je 2014. godine u teškoj nesreći, nakon pada pod vlak, izgubio obje potkoljenice. Morao je ponovno učiti hodati, no nije dopustio da ga tragedija zaustavi.

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Hrvatski paraolimpijac i paratriatlonac nastupio je i na Paraolimpijskim igrama u Južnoj Koreji 2018., ali posljednjih je godina najveći dio energije, pažnje i ljubavi usmjeravao na sina Vinka, kojemu je dijagnosticirana cerebralna paraliza. Liječnici su nakon njegova rođenja davali vrlo malo izgleda da će ikada samostalno hodati.

Toni je zato dao obećanje ako njegov sin ipak uspije prohodati i napravi samostalne korake, sjest će na bicikl i odvesti se do Međugorja. Nakon gotovo pet godina čekanja, taj se trenutak dogodio.

Sada je vrijeme za ispunjenje obećanja. Toni Bošnjaković, ovogodišnji dobitnik nagrade Ponos Hrvatske, krenuo je na put prema Međugorju. 

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Foto: Pixsell, Facebook

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