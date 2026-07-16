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'LJETO NIJE GOTOVO'

Toplinski val odnio najmanje 12.000 života u Europi

Piše HINA,
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Toplinski val odnio najmanje 12.000 života u Europi
Foto: Remo Casilli
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Ovaj je broj djelomičan; privremeni podaci s platforme za praćenje europske smrtnosti (EuroMOMO) također ukazuju na značajan porast tijekom posljednjeg tjedna lipnja, s 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva

Tijekom vrhunca toplinskog vala u lipnju zabilježeno je najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva u desetak europskih zemalja, što je djelomičan broj koji će vjerojatno rasti kako budu pristizale dodatne statistike, prema kompilaciji nacionalnih podataka koje u četvrtak objavila agencija France presse. Između 22. i 28. lipnja, vrhunca toplinskog vala u nekoliko zemalja, nacionalni instituti sedam zemalja (Njemačke, Francuske, Belgije, Španjolske, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga) zabilježili su oko 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva.

Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio britanski meteorološki ured za šire razdoblje od 18. do 28. lipnja.

Ovaj je broj djelomičan; privremeni podaci s platforme za praćenje europske smrtnosti (EuroMOMO) također ukazuju na značajan porast tijekom posljednjeg tjedna lipnja, s 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovaj statistički model temelji se na službenim izvješćima iz 24 zemlje koje predstavljaju gotovo 400 milijuna stanovnika.

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„Ljeto nije gotovo“, upozorio je u četvrtak regionalni direktor WHO-a za Europu, Hans Henri Kluge. „Imamo alate za sprječavanje ovih smrtnih slučajeva.“

Trenutno „previše vlada još uvijek smatra vrućinu vremenskim događajem, a ne zdravstvenom krizom“, dodao je u izjavi.

"Koliko znamo, nema drugih uzroka za ovu prekomjernu smrtnost osim vrućine, a to je prilično dramatično“, rekao je za AFP Lasse Vestergaard, epidemiolog u danskom istraživačkom centru Statens Serum Institut i koordinator EuroMOMO-a.

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No on poziva na oprez pri tumačenju najnovijih podataka, koji su još uvijek privremeni. Prema organizaciji, potrebna su četiri tjedna da procjene postanu dovoljno stabilne.

Toplinski val bi bio praktički nemoguć u lipnju bez klimatskih promjena, prema klimatolozima iz World Weather Attribution.

Nekoliko zemalja srednje i istočne Europe, također pogođenih lipanjskim toplinskim valom, još nije objavilo podatke, uključujući Slovačku i Mađarsku.

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