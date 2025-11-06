Obavijesti

OVE SUBOTE

Torcida poziva na prosvjed na Rivi zbog pritvaranja branitelja

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HNK Hajduk

U prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu tijekom obilježavanja Dana srpske kulture huligani su potjerali folkloraše i urlali 'za dom spremni'. Torcida poziva na prosvjed zbog uhićenog branitelja

Torcida je najavila prosvjed koji će se održati u subotu u 11 sati na splitskoj Rivi. Pozvali su građane da im se pridruže u izražavanju nezadovoljstva zbog, kako pišu, licemjerja i linča koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru, što je kulminiralo pritvaranjem branitelja.

- Danas, kada su misli hrvatskog naroda u Vukovaru, uz tužne obitelji koje nakon 34 godine pokapaju kosti svojih najmilijih, a kojima i ovim putem izražavamo svoju najdublju sućut, želimo skrenuti pozornost na licemjerje i linč koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru. Medijske manipulacije, izmišljanje napada i incidenata koji se nisu dogodili, zlonamjerno potenciranje i nametanje agendi te relativizacija pod krinkom demokracije i slobode kao i namjerno stvorena histerija samo su neki od alata kojima se želi javnost i hrvatski narod uvjeriti u narative koji odgovaraju onima koji javnim mnijenjem žele upravljati i istinu prilagoditi svojim potrebama - napisali su u Facebook objavi.

Dodaju da je sve počelo 'događajem koji je za cilj imao mirno izraziti neslaganje  s održavanjem manifestacija na kojima se pjeva o hrvatskim gradovima kao srpskima'.

- Povod tome događaj je u našem gradu, a koji je za cilj imao mirno izraziti neslaganje s održavanjem manifestacija na kojima se pjeva o hrvatskim gradovima kao srpskima i promovira takozvana kultura i time predstavlja država koja je na našu Domovinu izvela agresiju, čija je vojska palila naše gradove i sela, ubijala i mučila Hrvate i u crno zavila mnoge obitelji od kojih više od 1700 njih i dan danas traga za posmrtnim ostacima svojih najmilijih - nastavili su pisati.

Navode da je problem jer je čovjek, koji je izrazio svoj stav i mišljenje, zbog toga i zatvoren.

- Jedna od takvih obitelji koja kosti svog člana stradalog u Trpinji još uvijek nije pronašla je i obitelj čiji je član priveden u Splitu te mu je, kao i dvojici drugih, određen istražni zatvor od mjesec dana. Čovjek koji nije bolovao od anemije, nego je i sam bio na prvoj crti obrane Vukovara i koji je devet mjeseci proveo u zloglasnom logoru Mitrovica danas je, u Hrvatskoj za koju se borio, zatvoren jer je izrazio svoj stav i svoje mišljenje o paradi “kulture” koju je osjetio na vlastitoj koži i vidio izbliza sve užase, torture, klanja i smrti, i danas leži u zatvoru zbog izražavanja svog mišljenja na događaju na kojem ne da nitko nije ozlijeđen nego nikome nije pala dlaka s glave - navode.

Podsjetimo, u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu 3. studenog dogodio se incident tijekom obilježavanja Dana srpske kulture, koje je organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Program je prekinut nakon što je u prostorije ušla skupina od pedesetak muškaraca odjevenih u crno. Nakon toga su formirali kordon, urlali 'zds' i potjerali Srbe. 

- Stvarnost je, nažalost takva, da hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku. Nismo i nećemo šutjeti na takvu nepravdu! - stoji u tekstu.

- POZIVAMO SVE HRVATE, sve hrvatske majke, očeve, sinove i kćeri.
Sve one koji osjećaju NEPRAVDU, kojima je stalo do Hrvatske da nam se PRIDRUŽE U SUBOTU 8.11. NA RIVI, u 11 sati. Ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju kosti naših branitelja. Oni će ga držati - pozivaju i zaključuju u tekstu.

