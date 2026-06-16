Torcidaši krenuli mlatiti Srbe na Hvar, sud ih pustio. Bivši sudac: 'Bilo je za očekivati pritvor...'

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je žalbu na rješenje Županijskog suda u Splitu, prema kojoj se Torcidaši koji su išli gliserom na Hvar napasti dvojicu Srba puštaju na slobodu, doznaju 24sata. Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika, i to, kako je navedeno, zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinili kazneno djelo 'dogovor za počinjenje kaznenog djela'.

- Četvorica okrivljenika, državljana Republike Hrvatske, su privedena te je održano ročište pred sucem istrage Županijskog suda u Splitu 13. lipnja 2026., koji je donio rješenje da se protiv te četvorice okrivljenika određuju mjere opreza, i to mjere opreza zabrana posjećivanja određenog područja, kao i mjere opreza iz čl. 98. st. 2. toč. 3. ZKP/08, obveze redovitog javljanja policijskoj postaji, i to svake srijede - potvrdili su nam ranije sa suda.

Dodali su kako treba istaknuti i da navedeno rješenje suca istrage nije pravomoćno. Slijedom toga pitali smo i Općinsko državno odvjetništvo jesu li podnijeli žalbu na takvo rješenje, no oni nam nisu mogli odgovoriti. Odgovorili su nam tek ponovno sa Županijskog suda.

- Na rješenje suca istrage kojim su okrivljenicima određene navedene mjere opreza, žalbu je podnijelo Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, o kojoj žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu - rekli su sa suda. Dodali su i kako je žalba sudu dostavljena 16.6. odnosno tri dana nakon donošenja rješenja, pa slijedom toga nisu u trenutku odgovora raspolagali s informacijom kada bi se moglo odlučiti o žalbi, kao ni o sadržaju žalbe.

Kako neslužbeno doznajemo iz izvora bliskih istrazi svih 14 koji se dovode u vezu s ovim događajem su recidivisti, a riječ je o B. B. (23) iz Trogira, B. B. (22) iz Trogira, T.B (22) iz Trogira, A. S. (22) iz Segeta Donjeg, P. K. (19) iz Kaštel Starog, I. P. (21) iz Kaštel Lukšića, R. B. (22) iz Splita, I. B. (33) iz Splita, G. V. (20) iz Kaštel Lukšića, A. T. (24) iz Kaštel Sučurca, M. L. (21) iz Kaštel Štafilića, B. Đ. (22) iz Splita, A. H. (18) iz Starog Grada, A. V. (22) iz Dola.

- Odluka o istražnom zatvoru ovisi o činjenicama u predmetu. Ne znam detalje, ali pretpostavljam da se radi o osobama koje nisu ranije osuđivani. Sud ne mora nastupati kao sluga DORH-u. Sud ne bi smio iz dnevno političkih razloga zatvarati ljude. Ako se radi o osobama koje nisu ranije osuđivane, postoje i druge mjere koje sud može donijeti - rekao nam je odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić.

Da se sud treba držati zakona, stava je bivši sudac i sadašnji splitski odvjetnik Damir Primorac

- Kada gledate sve ono što se dogodilo to zahtjeva oštru reakciju i javnosti i pravosuđa i bilo je za očekivati istražni zatvor. Sada, s pravne strane ništa neobično nije određivanje mjere, ako sud procjeni da osobe nisu osuđivane onda se treba zanemariti javnost i treba se držati zakona. Ako sud vidi da se može istražni zatvor zamijeniti nečim drugim onda to napravi, sve ovisi od slučaja do slučaja. Sudac procjeni i donese odluku koja podleže pravu žalbe - rekao nam je Primorac. Sud svakako istražni zatvor može zamijeniti jednom od mjera, govori nam odvjetnik Fran Olujić.

- Ne znamo detalje, poznavajući DORH, žalit će se, a onda ćemo vidjeti što će se odlučiti - rekao nam je Olujić. Podsjetimo, hvarski policajci uočili su u četvrtak dva vozila u blizini hotela u kojima se nalazilo 14 torcidaša, nakon čega su ih zaustavili, identificirali i pregledali vozila. Tom su prilikom pronađeni predmeti pogodni za napad i maskiranje identiteta, uključujući palice i potkape, koji su oduzeti, a sve zatečene osobe su uhićene. Konkretno, oduzeto im je ukupno sedam drvenih palica, teleskop palica i tri fantomke

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je dio skupine prethodno organizirano doplovio gliserima iz Trogira i Kaštela do uvale Stiniva Bruška na Hvaru, gdje su ih, prema sumnjama policije, čekali suučesnici s vozilima kako bi ih prevezli do hotela u kojem su boravili sezonski radnici.