Totalni kaos u SAD-u: Napali ICE agenta lopatom, on potegnuo pištolj. Grad na rubu eskalacije!

Minneapolis je ponovno u plamenu napetosti nakon što je savezni službenik imigracijske službe (ICE) u srijedu upucao muškarca u nogu tijekom kaotičnog pokušaja uhićenja, javlja američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS). Prema njihovoj objavi na X-u, incident je započeo filmskom potjerom za automobilom kojim je upravljao državljanin Venezuele, navodno ilegalno u SAD-u. Potjera je završila sudarom, a situacija se brzo pretvorila u nasilje.

DHS tvrdi da je nakon nesreće vozač izašao iz vozila i sukobio se s agentom. Tada su iz obližnjeg stana istrčale još dvije osobe i počele ga udarati – jednim lopatom, drugim drškom od metle.

Foto: Tim Evans

“Agent je bio na tlu, napadnut s tri strane. U strahu za vlastiti život ispalio je obrambene hitce”, stoji u priopćenju. Muškarac je pogođen u nogu i prevezen u bolnicu s lakšim ozljedama. Agent je također hospitaliziran zbog niza modrica i ozljeda.

Kasnije se ranjeni muškarac navodno zabarikadirao u kući s još nekoliko osoba, pa su na teren morale doći dodatne specijalizirane ICE jedinice koje su nasilno ušle u objekt i priveli sve prisutne, izvještava CBS News.

Grad na rubu eksplozije

Ovo je već drugi incident u samo tjedan dana, prošlog tjedna ICE agent je usmrtio 37-godišnju Renee Nicole Good, što je izazvalo val prosvjeda u Minneapolisu, a potom i diljem SAD-a.

Foto: Ryan Murphy

U srijedu navečer opet su izbili sukobi. Prosvjednici u četvrti Hawthorne gađali su policiju vatrometima, ledom i grudama snijega. Nekoliko federalnih vozila završilo je razbijeno.

Policijski šef Brian O’Hara opisao je situaciju kao “izuzetno nasilnu”, a kaos se nastavlja prelijevati na ulice grada.

Trump prijeti vojskom, lokalni čelnici uzvraćaju

Američki predsjednik Donald Trump poručio je na X-u da bi mogao aktivirati Zakon o pobuni, star više od 200 godina, ako Minnesota “ne zaustavi profesionalne agitatora”. Time bi dobio mogućnost slanja aktivne vojske na američko tlo radi kontrole nereda.

Foto: Ryan Murphy

Gradonačelnik Jacob Frey poručio je da je stanje “neodrživo”, posebno zato što su u grad poslani federalni agenti bez odobrenja lokalnih vlasti. DHS je potvrdio da je u Minnesotu raspoređeno oko 3.000 federalaca.

Guverner Minnesote Tim Walz pozvao je Trumpa da “spusti temperaturu” i pozvao građane da prosvjeduju mirno.

“No ne možemo dolijevati ulje na vatru”, upozorio je, dodajući kako je ICE u prošlosti nazvao “modernim Gestapom”.

U međuvremenu je internetska kampanja za obitelj ubijene Renee Good prikupila više od 1,4 milijuna dolara. Druga kampanja, namijenjena ICE agentu Jonathanu Rossu, koji ju je usmrtio, prikupila je oko 740.000 dolara.

Foto: Tim Evans

Istraga FBI-ja o tom ranijem smrtonosnom incidentu i dalje traje, a Minneapolis se sve više pretvara u epicentar nacionalnih sukoba oko migracijske politike, policijskog postupanja i političkih podjela koje kulminiraju na ulicama.