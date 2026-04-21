Traga se za još jednom bočicom, a HiPP tvrdi da je 'žrtva ucjene'

Proizvođač dječje hrane HiPP u ponedjeljak je objavio da je bio meta pokušaja ucjene, nakon što je u Austriji pronađena staklenka dječje hrane kontaminirana otrovom za štakore. „HiPP je žrtva ucjene”, stoji u službenom priopćenju tvrtke. U austrijskoj regiji Gradišće (Burgenland) tijekom vikenda je pronađena staklenka od 190 grama HiPP-ove kašice od mrkve i krumpira s otrovom za štakore. Vjeruje se da su u toj regiji u prodaju puštene najmanje dvije takve staklenke, od kojih se za jednom još uvijek intenzivno traga, piše agencija dpa. Policija u bavarskom gradu Ingolstadtu priopćila je da je ukupno pet kontaminiranih staklenki dječje hrane pronađeno u Austriji, Češkoj i Slovačkoj.

Iz HiPP-a su pojasnili da je ucjenjivač poslao poruku u zajednički pretinac elektroničke pošte koji se, prema standardnim procedurama, provjerava u dužim vremenskim razmacima.

Tvrtka je navela kako je odmah po saznanju o slučaju obavijestila policiju i nadležna tijela te osnovala interni krizni tim. Ni policija ni tvrtka nisu otkrili kakve je zahtjeve postavio navodni ucjenjivač.

Austrijsko državno odvjetništvo potvrdilo je da provodi istragu zbog sumnje na namjerno ugrožavanje javnosti.

HiPP naglašava kako incident ni na koji način nije povezan s kvalitetom proizvoda ili procesom proizvodnje, opisujući ga kao „vanjsko kriminalno upletanje”.

Glasnogovornik HiPP-a Clemens Preysing potvrdio je za agenciju dpa da su kontaminirane staklenke pronađene i u Češkoj te Slovačkoj.

Dodao je da su tamošnji maloprodajni partneri iz predostrožnosti povukli sve HiPP-ove staklenke iz prodaje.

U ponedjeljak je iz prodaje tu dječju hranu povukla i Slovenija, a HRT je u nedjelju prenio da je Državni inspektorat objavio kako u Hrvatskoj nema potrebe za mjerama kontrole ili povlačenjem proizvoda, no da je Spar ipak privremeno povukao sav asortiman tog proizvođača.

Obiteljska tvrtka HiPP osnovana je prije više od 120 godina u njemačkoj Bavarskoj. Danas joj se sjedište nalazi u Sachselnu, u švicarskoj regiji Obwalden.