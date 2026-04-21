DOBILI SU PORUKU

Traga se za još jednom bočicom, a HiPP tvrdi da je 'žrtva ucjene'

Piše HINA,
Foto: Daniel Vogl/DPA

U Austrija i još nekoliko zemalja pronađene su kontaminirane staklenke, policija istražuje slučaj, a proizvodi su povučeni iz prodaje i u dijelu regije

Proizvođač dječje hrane HiPP u ponedjeljak je objavio da je bio meta pokušaja ucjene, nakon što je u Austriji pronađena staklenka dječje hrane kontaminirana otrovom za štakore. „HiPP je žrtva ucjene”, stoji u službenom priopćenju tvrtke. U austrijskoj regiji Gradišće (Burgenland) tijekom vikenda je pronađena staklenka od 190 grama HiPP-ove kašice od mrkve i krumpira s otrovom za štakore.  Vjeruje se da su u toj regiji u prodaju puštene najmanje dvije takve staklenke, od kojih se za jednom još uvijek intenzivno traga, piše agencija dpa. Policija u bavarskom gradu Ingolstadtu priopćila je da je ukupno pet kontaminiranih staklenki dječje hrane pronađeno u Austriji, Češkoj i Slovačkoj.

POVUKLI SU PROIZVODE Otrov pronašli u dječjoj hrani u Austriji: 'Uvijek provjerite je li kašica otvarana, mora 'kliknuti'
Iz HiPP-a su pojasnili da je ucjenjivač poslao poruku u zajednički pretinac elektroničke pošte koji se, prema standardnim procedurama, provjerava u dužim vremenskim razmacima.

Tvrtka je navela kako je odmah po saznanju o slučaju obavijestila policiju i nadležna tijela te osnovala interni krizni tim. Ni policija ni tvrtka nisu otkrili kakve je zahtjeve postavio navodni ucjenjivač.

REAGIRALI PREVENTIVNO Slovenci povukli HiPP kašice iz prodaje nakon drame u Austriji
Austrijsko državno odvjetništvo potvrdilo je da provodi istragu zbog sumnje na namjerno ugrožavanje javnosti.

HiPP naglašava kako incident ni na koji način nije povezan s kvalitetom proizvoda ili procesom proizvodnje, opisujući ga kao „vanjsko kriminalno upletanje”.

Glasnogovornik HiPP-a Clemens Preysing potvrdio je za agenciju dpa da su kontaminirane staklenke pronađene i u Češkoj te Slovačkoj.

SUMNJAJU NA SABOTAŽU Novi detalji: Otrov za štakore pronađen je u dječjoj hrani HiPP i u Češkoj i Slovačkoj
Dodao je da su tamošnji maloprodajni partneri iz predostrožnosti povukli sve HiPP-ove staklenke iz prodaje.

U ponedjeljak je iz prodaje tu dječju hranu povukla i Slovenija, a HRT je u nedjelju prenio da je Državni inspektorat objavio kako u Hrvatskoj nema potrebe za mjerama kontrole ili povlačenjem proizvoda, no da je Spar ipak privremeno povukao sav asortiman tog proizvođača. 

Obiteljska tvrtka HiPP osnovana je prije više od 120 godina u njemačkoj Bavarskoj. Danas joj se sjedište nalazi u Sachselnu, u švicarskoj regiji Obwalden.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...
NOVA AFERA

Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić je objavio dokumente koji ukazuju na malverzacije i u tom savezu: 'Ovo ipak ide i do članova vladajuće strukture, pogledajte kronologiju slučaja i trošenje donacija...'
Političarka iz seks afere: Uzeli su mi auto pa sam kupila vespu. Šešelj? Htjela sam ustati i otići
PROGOVORILA ZA 24SATA

Političarka iz seks afere: Uzeli su mi auto pa sam kupila vespu. Šešelj? Htjela sam ustati i otići

Kada je upotrijebio ružne riječi, htjela sam ustati jer imam svoje dostojanstvo i ne želim da me netko vrijeđa, ali sam iz poštovanja prema medijskoj kući ostala u studiju, kaže Pajković
Novi manevar! Banožića više ne brani Vržina, pitali smo je zašto. Njezin odgovor je nevjerojatan!
DOZNAJEMO

Novi manevar! Banožića više ne brani Vržina, pitali smo je zašto. Njezin odgovor je nevjerojatan!

Ova informacija dolazi svega nekoliko dana prije novog ročišta. Podsjetimo, to se ročište trebalo održati 21. travnja, no otkazano je zbog ranijih obveza sada već bivše odvjetnice...

