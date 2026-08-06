Stranom planinaru naglo pozlilo na Biokovu, preminuo je. HGSS: 'Ne krećite bez vode po vrućini'

Na području vrha Sutvid na Biokovu u četvrtak je preminuo strani planinar kojem je tijekom povratka s uspona naglo pozlilo nakon što su on i njegov suputnik ostali bez dovoljno vode. Na teren je odmah izašlo osam djelatnika HGSS Stanice Makarska koji su po dolasku započeli reanimaciju, no muškarcu nije bilo spasa.

Foto: HGSS stanica Makarska

Iz HGSS-a upozoravaju da je riječ o drugoj intervenciji na istom području u manje od 24 sata te ponovno apeliraju na planinare da tijekom ekstremnih vrućina ne kreću na zahtjevne ture bez dovoljno vode i odgovarajuće opreme.

- Ovo je druga intervencija HGSS Stanice Makarska na području Sutvida u manje od 24 sata. Nakon sinoćnje uspješno završene akcije spašavanja dehidriranog planinara, danas smo ponovno zaprimili poziv s istog područja. Dvojica stranih državljana, unatoč iznimno visokim temperaturama, uputila su se prema vrhu Sutvid. Tijekom povratka ostali su bez dovoljne količine vode, a jednom od planinara naglo je pozlilo. Nakon zaprimljene dojave na teren je odmah upućeno osam spašavatelja HGSS Stanice Makarska.

Po dolasku do unesrećenog spašavatelji su odmah započeli s postupcima oživljavanja, no unatoč svim uloženim naporima, nažalost nije bilo moguće spasiti njegov život. Ova tragedija još jednom ukazuje na važnost uspostave učinkovitog sustava helikopterskog spašavanja s mogućnošću izvlačenja unesrećenih pomoću vitla.

Foto: HGSS stanica Makarska

U planinskim područjima, gdje je pristup izrazito otežan, mogućnost brzog dolaska medicinskog tima i hitnog zračnog transporta može biti presudna te u pojedinim slučajevima značajno povećati izglede za preživljavanje. Upravo zato se ponovno otvara pitanje zašto takav sustav još uvijek nije u potpunosti operativan te zašto se o njemu govori tek nakon ovakvih tragedija, umjesto da bude standard.

Ovaj tragičan događaj još jednom upozorava koliko opasne mogu biti ljetne planinarske ture tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Pozivamo sve posjetitelje Biokova da ne podcjenjuju planinu, da na ture kreću isključivo uz odgovarajuću opremu i dovoljnim količinama vode te da izbjegavaju kretanje tijekom najtoplijeg dijela dana. Obitelji i prijateljima preminulog izražavamo iskrenu i duboku sućut - objavio je HGSS Stanica Makarska.