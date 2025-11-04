Obavijesti

BILI NA MISIJI

Tragedija na Filipinima: Šest poginulih u padu helikoptera

Piše HINA,
Foto: Eloisa Lopez

Na otoku Mindanau pronađeno je šest tijela za koje se vjeruje da pripadaju pilotu i članovima posade vojnog helikoptera Huey

Helikopter filipinske vojske srušio se u utorak pri čemu je poginulo šest članova posade dok su bili na misiji pomoći nakon tajfuna Kalmaegija, priopćile su oružane snage.

Vojska je priopćila da je u misiji potrage na otoku Mindanau pronađeno šest tijela za koja se vjeruje da pripadaju pilotu i posadi helikoptera Huey.

Broj poginulih u tajfunu Kalmaegi koji je u utorak pogodio središnje Filipine porastao je na 40 do kraja dana, priopćile su vlasti.

Ljudi su živote gubili u bujicama i pod ruševinama, rekla je telefonom pokrajinska službenica za informiranje Ainjeliz Orong.

Snažna oluja izazvala je obilne kiše i poplave diljem regije, zbog čega su tisuće evakuirane.

