Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA U TANZANIJI

Tragedija na Kilimanjaru: Pet mrtvih u padu helikoptera. Poginula 3 Afrikanca i 2 Čeha...

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija na Kilimanjaru: Pet mrtvih u padu helikoptera. Poginula 3 Afrikanca i 2 Čeha...
Foto: CANVA, ilustracija

Poginuli su vodič i liječnik, oboje iz Tanzanije, pilot iz Zimbabvea i dvoje turista iz Češke, priopćili su Nacionalni parkovi Tanzanije...

Helikopter se srušio na planini Kilimanjaro u Tanzaniji, pri čemu je život izgubilo pet osoba, priopćila je u četvrtak uprava civilnog zrakoplovstva, dok su lokalni mediji izvijestili da je zrakoplov bio u misiji medicinskog spašavanja.

Poginuli su vodič i liječnik, oboje iz Tanzanije, pilot iz Zimbabvea i dvoje turista iz Češke, priopćili su Nacionalni parkovi Tanzanije.

Helikopter se srušio u blizini kampa Barafu na planini u srijedu, priopćila je Uprava civilnog zrakoplovstva Tanzanije.

PILOT POGINUO Drama u Dubaiju: Indijski vojni avion srušio se na air showu
Drama u Dubaiju: Indijski vojni avion srušio se na air showu

Novine Mwananchi i East Africa TV izvijestili su da je helikopter bio u misiji medicinskog spašavanja, pozivajući se na šefa policije regije Kilimanjaro.

Planina Kilimanjaro, najviši vrh Afrike, nalazi se na gotovo 6000 metara nadmorske visine. Nesreća se dogodila na visini od oko 4700 metara, izvijestio je Mwananchi.

Oko 50.000 turista godišnje se popne na Kilimanjaro.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina
BOŽIĆ U KATEDRALI

FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina

Polnoćka u Zagrebu ovog se Badnjaka opet slavila u Katedrali. Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služio zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.
FOTO Pogledajte kako izgleda centar Zagreba nakon slavlja na Badnjak: 'Smeće, staklo, boce!'
NAKON RAZILASKA

FOTO Pogledajte kako izgleda centar Zagreba nakon slavlja na Badnjak: 'Smeće, staklo, boce!'

Ulice u samom centru Zagreba pune su smeća, razbijenih boca i stakla nakon što su stotine ljudi pjevale, pile i feštale za Badnjak. Veselilo se od prijepodneva, kiša je pljuštala, ali nije ih rastjerala ljude koji su se veselili i pjevali u glas. Na Cvjetnom trgu, špici Zagreba, ugostitelji su postavili cerade i tende, kako stolovi i gosti ne bi pokisnuli. Navečer su se svi razišli, a nakon slavlja, na ulici je ostalo i dosta smeća.
Ukrajinci žestoko napali Rusiju!
UDAR NA MOSKVU

Ukrajinci žestoko napali Rusiju!

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su na Badnjak u nekoliko sati sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 132 ukrajinska drona

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025