Tragedija na Filipinima: 15 ljudi poginulo je u havariji trajekta

Strašna pomorska nesreća potresla je jug Filipina. Putnički trajekt s više od 350 ljudi doživio je havariju usred noći, pri čemu je život izgubilo najmanje 15 osoba, dok se za 28 putnika još uvijek traga, potvrdila je filipinska Obalna straža, javljda Reuters..

Foto: Eloisa Lopez

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, oko 1:50, kada je brod MV Trisha Kerstin 3 plovio prema gradu Jolu u pokrajini Sulu. Na brodu su se nalazila 332 putnika i 27 članova posade, a plovilo nije bilo preopterećeno te je prometovalo unutar dozvoljenog kapaciteta.

Unatoč teškim okolnostima, spasilačke ekipe uspjele su iz mora izvući čak 316 ljudi. Potrazi je pomoglo relativno mirno more, a u akciju su uključeni i vojni zrakoplovi te brodovi. Zapovjednik Obalne straže za južni Mindanao, Romel Dua, potvrdio je da je istraga o uzrocima nesreće u tijeku.

Foto: Mujiv Hataman via Facebook

Potresne scene dolaze iz luke Isabela, gdje su preživjeli dovoženi brodovima. Na snimkama koje je objavio guverner pokrajine Basilan Mujiv Hataman vide se ljudi umotani u termalne deke, dok se neki na nosilima prevoze prema hitnoj pomoći. Većina spašenih je stabilno, no stariji putnici zahtijevali su hitnu medicinsku skrb.

Vlasti paralelno provjeravaju popise putnika, dok se nada da će još nestalih biti pronađeno. Filipini se godinama suočavaju s čestim trajektnim nesrećama, a sigurnost pomorskog prometa ostaje veliki izazov u zemlji s više od 7.000 otoka.