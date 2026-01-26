Obavijesti

News

Komentari 1
DESECI NESTALIH

Tragedija na Filipinima: 15 ljudi poginulo je u havariji trajekta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tragedija na Filipinima: 15 ljudi poginulo je u havariji trajekta
8
Foto: Mujiv Hataman via Facebook

Noćna plovidba pretvorila se u katastrofu – spasili više od 300 ljudi, potraga i dalje traje

Admiral

Strašna pomorska nesreća potresla je jug Filipina. Putnički trajekt s više od 350 ljudi doživio je havariju usred noći, pri čemu je život izgubilo najmanje 15 osoba, dok se za 28 putnika još uvijek traga, potvrdila je filipinska Obalna straža, javljda Reuters..

Seafarers who survived the sinking of the cargo ship M/V Devon Bay return to Manila
Foto: Eloisa Lopez

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, oko 1:50, kada je brod MV Trisha Kerstin 3 plovio prema gradu Jolu u pokrajini Sulu. Na brodu su se nalazila 332 putnika i 27 članova posade, a plovilo nije bilo preopterećeno te je prometovalo unutar dozvoljenog kapaciteta.

CRNA NEDJELJA NA CESTAMA Nova tragedija: Autom sletio u ledenu Neretvu i poginuo. Ovo je treća smrt na cestama danas!
Nova tragedija: Autom sletio u ledenu Neretvu i poginuo. Ovo je treća smrt na cestama danas!

Unatoč teškim okolnostima, spasilačke ekipe uspjele su iz mora izvući čak 316 ljudi. Potrazi je pomoglo relativno mirno more, a u akciju su uključeni i vojni zrakoplovi te brodovi. Zapovjednik Obalne straže za južni Mindanao, Romel Dua, potvrdio je da je istraga o uzrocima nesreće u tijeku.

Emergency operations as victims of ferry capsize arrive in southern Philippines port
Foto: Mujiv Hataman via Facebook

Potresne scene dolaze iz luke Isabela, gdje su preživjeli dovoženi brodovima. Na snimkama koje je objavio guverner pokrajine Basilan Mujiv Hataman vide se ljudi umotani u termalne deke, dok se neki na nosilima prevoze prema hitnoj pomoći. Većina spašenih je stabilno, no stariji putnici zahtijevali su hitnu medicinsku skrb.

Vlasti paralelno provjeravaju popise putnika, dok se nada da će još nestalih biti pronađeno. Filipini se godinama suočavaju s čestim trajektnim nesrećama, a sigurnost pomorskog prometa ostaje veliki izazov u zemlji s više od 7.000 otoka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!
POKUŠAO UBITI POLICAJCE

ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!

Unatoč jasnim svjetlosnim i zvučnim signalima na službenom vozilu, vozač se oglušio na naredbe policije i dao u bijeg. Na parkiralištu je pokušao pregaziti policajca koji su zapucali prema njegovom autu
VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
GUŽVE I NA OBILAZNICI

VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026