Tragedija u Zadru: Radnik (53) poginuo u padu s 20 metara

Muškarac (53) preminuo je nakon pada s visine tijekom rada na gradilištu u ponedjeljak popodne, javila je zadarska policija. Policajci su na mjestu događaja proveli očevid u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom te nadležnim inspektorom zaštite na radu.

Provedenim očevidom utvrdili su da je u ponedjeljak oko 13.30 sati, muškarac (državljanin Bosne i Hercegovine te stranac s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj) prilikom izvođenja građevinskih radova pao s visine od preko 20 metara.

Zbog zadobivenih ozljeda, preminuo je na mjestu događaja. Nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija.