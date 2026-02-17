Zbog zadobivenih ozljeda, preminuo je na mjestu događaja. Nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija
POLICIJA PROVELA OČEVID
Tragedija u Zadru: Radnik (53) poginuo u padu s 20 metara
Muškarac (53) preminuo je nakon pada s visine tijekom rada na gradilištu u ponedjeljak popodne, javila je zadarska policija. Policajci su na mjestu događaja proveli očevid u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom te nadležnim inspektorom zaštite na radu.
Provedenim očevidom utvrdili su da je u ponedjeljak oko 13.30 sati, muškarac (državljanin Bosne i Hercegovine te stranac s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj) prilikom izvođenja građevinskih radova pao s visine od preko 20 metara.
Zbog zadobivenih ozljeda, preminuo je na mjestu događaja. Nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija.
