Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA PROVELA OČEVID

Tragedija u Zadru: Radnik (53) poginuo u padu s 20 metara

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Zadru: Radnik (53) poginuo u padu s 20 metara
Foto: Policija

Zbog zadobivenih ozljeda, preminuo je na mjestu događaja. Nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija

Admiral

Muškarac (53) preminuo je nakon pada s visine tijekom rada na gradilištu u ponedjeljak popodne, javila je zadarska policija. Policajci su na mjestu događaja proveli očevid u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom te nadležnim inspektorom zaštite na radu.

POLICIJA NA TERENU Poginuo radnik na gradilištu Medicinske škole u Zadru: 'Pao je s 30 metara visine!'
Poginuo radnik na gradilištu Medicinske škole u Zadru: 'Pao je s 30 metara visine!'

Provedenim očevidom utvrdili su da je u ponedjeljak oko 13.30 sati, muškarac (državljanin Bosne i Hercegovine te stranac s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj) prilikom izvođenja građevinskih radova pao s visine od preko 20 metara.

TRAGEDIJA Radnik na gradilištu u Dugom Selu poginuo od strujnog udara
Radnik na gradilištu u Dugom Selu poginuo od strujnog udara

Zbog zadobivenih ozljeda, preminuo je na mjestu događaja. Nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.
Hrvatima će na račune uskoro sjesti povrat poreza: Evo kada kreću isplate i koliko očekivati
ZAHTJEVI DO KRAJA VELJAČE

Hrvatima će na račune uskoro sjesti povrat poreza: Evo kada kreću isplate i koliko očekivati

Mladi do 25 godina dobit će natrag cjelokupan iznos poreza na dohodak koji su uplatili tijekom prošle godine, dok će oni u dobi od 26 do 30 godina ostvariti pravo na povrat polovice tog iznosa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026