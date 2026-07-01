TRAGEDIJA U ZAGORJU Jedna osoba poginula, zatvorena cesta

Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći u Krapinskim Toplicama u srijedu oko 16.15 sati, a druga osoba je vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu. Težina ozljeda zasad nije poznata, potvrdila je za Zagorje.com PU krapinsko-zagorska.

Sudarila su se dva automobila, a jedan je završio u betonskom propustu uz cestu. U tijeku je očevid nakon kojega će biti poznato više detalja, a do dovršetka očevida je zatvorena cesta.

- Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC507 Klokovec-Vrtnjakovec - priopćio je HAK.