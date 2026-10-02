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ZET u velikim radovima preko vikenda u Zagrebu, skoro sve linije na izmijenjenim trasama

Piše Luka Safundžić,
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ZET u velikim radovima preko vikenda u Zagrebu, skoro sve linije na izmijenjenim trasama
Foto: ZET
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Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, do kraja godine planirano je još nekoliko vikend izmjena tramvajskog prometa u ovom obimu, rekli su iz ZET-a

U sklopu projekta „1. faza modernizacija tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta“, čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2, nastavljaju se radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, izvijestili su iz ZET-a. 

Dodaju da su ovi radovi obvezni i vremenski unaprijed planirani, a njihovim se izvođenjem nastoji dugoročno osigurati pouzdaniji i kvalitetniji tramvajski promet.

- Slijedom toga, u subotu i nedjelju, (3. i 4. listopada) tramvaji neće prometovati Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja - rekli su iz ZET-a. 

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Ističu i kako će tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi.

Linija 2: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće
Linija 4: Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec
Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Mihanovićeva - Savska - Zapruđe
Linija 9 (kružno): Ljubljanica - Vodnikova - Mihanovićeva - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Ljubljanica   
Linija 12: Ljubljanica - Savska - Savski most
Linija 14: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe
Linija 17 (kružno): Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Mihanovićeva - Savska - Prečko

- Ispred hotela „Esplanade“ uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Črnomerca i linije 9 u smjeru Ljubljanice. Na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 18 uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Zapruđa i linije 17 u smjeru Prečkog.
Na Maksimirskoj cesti ispred kućnog broja 4 uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 4 u smjeru Dupca - navode iz ZET-a. 

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Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će četiri izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626.

Linija 623 (Glavni kolodvor - Kvaternikov trg):
Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg
Kvaternikov trg (trgovina MANA) - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor
Linija 624 (Kvaternikov trg - Zapruđe): 
Kvaternikov trg (peron 7) - Ulica kralja Zvonimira - Šubićeva - Držićeva - Avenija Dubrovnik - Zapruđe  (kod HGSPOT-a)
Zapruđe - Most mladosti - Držićeva - Šubićeva - Martićeva - Kvaternikov trg (peron 7)
Linija 625 (Glavni kolodvor - Borongaj): 
Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj
Borongaj - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor
Linija 626 (Gračansko Dolje - Zapruđe): 
Gračansko dolje - Gračanska cesta - Mihaljevac - Ksaverska cesta -  Ribnjak - Draškovićeva - Boškovićeva - Palmotićeva - Branimirova - Avenija Marina Držića - Zapruđe (HG Spot).
Zapruđe - Most mladosti - Držićeva - Branimirova - Draškovićeva - Ribnjak - Ksaverska -Gračanska - Gračansko dolje.

Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, do kraja godine planirano je još nekoliko vikend izmjena tramvajskog prometa u ovom obimu, a o čemu ćemo pravovremeno informirati javnost.
Cijenjene korisnike molimo za razumijevanje i preporučujemo da prije putovanja provjere izmjene trasa, navodi ZET.

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