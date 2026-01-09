Obavijesti

HRVATI PADALI NA LEDU

U Traumi pukla cijev, za 24sata kažu: 'Operirali smo cijelu noć'

U Traumi pukla cijev, za 24sata kažu: 'Operirali smo cijelu noć'
Šef Traume dr. Sabalić za 24sata je otkrio kako se pripremaju za vikend.

Obilne snježne padaline i poledica posljednjih dana uzrokovale su nagli porast broja ozlijeđenih, a Klinika za traumatologiju radi punim kapacitetom.

Hitni prijam i operacijske sale preopterećene su pacijentima koji su stradali u padovima na snijegu i ledu, a liječnici upozoravaju građane na oprez. Operiralo se cijelu noć, kako doznaju 24sata iz Traume.

Predstojnik Klinike za traumatologiju dr. Srećko Sabalić ističe kako je situacija iznimno zahtjevna.

POSJETILI SMO HITNI PRIJEM
Čekaonice u Traumi su krcate. Dr. Babić za 24sata: 'U danu smo imali 9 hitnih operacija'

- Imamo puno posla, operacijski program je zatrpan hitnim operacijama, a odgodili smo one operacije koje nisu hitne - rekao je Sabalić.

Samo jučer kroz hitni prijam prošla su 193 pacijenta, a čak polovica njih zatražila je pomoć zbog ozljeda nastalih padom na snijegu i ledu.

Jučer primljeno 25 ljudi za operaciju

- Jučer smo imali 25 prijema u bolnicu. Od tih 25 pacijenata dio je već operiran, a dio se tek treba operirati. Danas nastavljamo s operacijama, a operiralo se i cijelu noć - naglasio je predstojnik Klinike.

Kako bi odgovorili na povećan priljev ozlijeđenih, u Traumi se dodatno reorganizira rad.

- Za subotu i nedjelju pojačavamo ekipe za dvije operacijske sale i oslobađamo prostor za nove pacijente kako bi se mogli primati - dodao je Sabalić.

UPOZORENJE LIJEČNIKA
Hitne su pune, stariji na ledu lome kukove: 'Ne izlazite van ako ne morate, opasno je'

Situaciju je privremeno dodatno zakomplicirao tehnički kvar u zgradi Klinike.

- Na sat vremena smo zaustavili dotok vode, bio je kvar i imali smo curenje vode u podrumu, no ekipa iz hitnih intervencija uspjela je to popraviti. Operacije se nisu zaustavile - rekao je.

Unatoč svim izazovima, liječnici poručuju da će učiniti sve kako bi pomogli ozlijeđenima, ali istovremeno apeliraju na građane.

- Još jednom molim sve građane da paze. Upozoravamo da nose obuću koja je prikladna za ove vremenske uvjete. Mi ćemo napraviti sve da pomognemo ljudima, ali isto tako molimo da izrazito paze i da, ako ne moraju, ne izlaze - poručio je dr. Sabalić.

Zbog najavljenih zimskih uvjeta i dalje se očekuje povećan broj ozljeda, a zdravstveni sustav ostaje u stanju pojačane pripravnosti.

