'TRAŽI SE CRVENI CLIO' Ubacio se pred bus u Rijeci, vozač naglo zakočio: Osam putnika je palo

Nezgoda se dogodila danas nešto prije 16 sati u blizini Željezničkog kolodvora, u autobusu koji prometuje na liniji 32 prema Opatiji. Prema informacijama iz Autotroleja, autobus se kretao u smjeru Opatije kada se na raskrižju s Cambierievom ulicom, kod skretanja prema bolnici, ispred njega ubacio crveni Renault Clio koji je potom skretao udesno.

Vozač autobusa zbog toga je morao naglo zakočiti. Uslijed naglog kočenja čak je osam putnika palo na pod autobusa, a puknulo je i zaštitno staklo kod prednjih vrata. Na mjesto događaja odmah su pozvani policija i hitna pomoć. Srećom, nitko od putnika nije teže ozlijeđen. Jednom je putniku na mjestu događaja pružena pomoć zbog posjekotine na nozi, no nije bila potrebna daljnja bolnička obrada.

Policija trenutno provodi očevid te traga za crvenim autom marke Clio koji je, prema dosad dostupnim informacijama, prouzročilo nezgodu. Iz Autotroleja navode kako je angažiran pričuvni vozač, kao i drugo vozilo koje je nastavilo prometovati na liniji 32. Ispričali svim putnicima zbog nastale situacije te uputili apel svim sudionicima u prometu na dodatni oprez.