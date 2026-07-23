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NEMA TEŽE OZLIJEĐENIH

'TRAŽI SE CRVENI CLIO' Ubacio se pred bus u Rijeci, vozač naglo zakočio: Osam putnika je palo

Piše Iva Tomas,
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'TRAŽI SE CRVENI CLIO' Ubacio se pred bus u Rijeci, vozač naglo zakočio: Osam putnika je palo
RIjeka: Autobusni prijevoznik Autotrolej povećat će cijene prijevoza za 20 posto | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Iz Autotroleja navode kako je angažiran pričuvni vozač, kao i drugo vozilo koje je nastavilo prometovati na liniji 32. Ispričali svim putnicima zbog nastale situacije te uputili apel svim sudionicima u prometu na oprez

Nezgoda se dogodila danas nešto prije 16 sati u blizini Željezničkog kolodvora, u autobusu koji prometuje na liniji 32 prema Opatiji. Prema informacijama iz Autotroleja, autobus se kretao u smjeru Opatije kada se na raskrižju s Cambierievom ulicom, kod skretanja prema bolnici, ispred njega ubacio crveni Renault Clio koji je potom skretao udesno.

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Vozač autobusa zbog toga je morao naglo zakočiti. Uslijed naglog kočenja čak je osam putnika palo na pod autobusa, a puknulo je i zaštitno staklo kod prednjih vrata. Na mjesto događaja odmah su pozvani policija i hitna pomoć. Srećom, nitko od putnika nije teže ozlijeđen. Jednom je putniku na mjestu događaja pružena pomoć zbog posjekotine na nozi, no nije bila potrebna daljnja bolnička obrada.

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Policija trenutno provodi očevid te traga za crvenim autom marke Clio koji je, prema dosad dostupnim informacijama, prouzročilo nezgodu. Iz Autotroleja navode kako je angažiran pričuvni vozač, kao i drugo vozilo koje je nastavilo prometovati na liniji 32. Ispričali svim putnicima zbog nastale situacije te uputili apel svim sudionicima u prometu na dodatni oprez.

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